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ABD'de imalat sanayi PMI haziranda beklentinin üzerinde yükseldi

ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi, haziranda 9,8 puanlık artışla 49,6 değerine yükseldi ve piyasa beklentisinin üzerinde bir seyir izledi.

ABD'de imalat sanayi PMI haziranda beklentinin üzerinde yükseldi
23.06.2020 17:23 | Son Güncelleme: 23.06.2020 17:37

Uluslararası finansal araştırma kuruluşu IHS Markit, ABD'nin haziran ayına ilişkin imalat, hizmet ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) öncü verilerini açıkladı. Buna göre, imalat sanayi PMI, haziranda bir önceki aya kıyasla 9,8 puan artarak 49,6 puana yükseldi. Bu dönemde ekonominin normalleşmeye başlamasıyla imalat sektöründeki daralmanın hafiflediğini gösteren veriye ilişkin piyasa beklentisi, 48 değerini alması yönündeydi. Endeks, mayıs ayında ise 39,8 değerinde gerçekleşmişti.

HİZMET SEKTÖRÜ ENDEKSİ BEKLENTİNİN BİRAZ ÜZERİNDE GERÇEKLEŞTİ

Hizmet sektörü PMI da haziranda bir önceki aya göre 9,2 puan artışla 46,7'ye yükseldi. Söz konusu veriye ilişki piyasa beklentisi, haziranda 46,5 seviyesinde gerçekleşmesi yönündeydi. Hizmet sektörü PMI, mayısta ise 37,5 olmuştu. İmalat ve hizmet sektörlerini kapsayan bileşik PMI da haziranda bir önceki aya kıyasla 9,8 puan artarak 46,8 oldu. Bileşik PMI, mayısta 37 olarak hesaplanmıştı.

"ÜÇÜNCÜ ÇEYREĞE YÖNELİK BÜYÜME UMUTLARINI ARTIRDI"

Açıklamada görüşlerine yer verilen IHS Markit Başekonomisti Chris Williamson, öncü PMI verilerinin ABD'nin ekonomik gerilemesinin haziranda belirgin bir şekilde azaldığına işaret ettiğini belirtti. Williamson, söz konusu gelişmenin ekonominin üçüncü çeyrekte büyümeyi yakalayabileceğine yönelik umutları artıracağını ifade etti. Ekonomik gerilemenin kısa olmasına rağmen daha önce görülenlerden daha şiddetli olduğuna işaret eden Williamson, ekonomide iyileşmesi uzun zaman alacak derin bir iz bıraktığını kaydetti. Williamson, ABD ekonomisinin bu yıl yüzde 8'in üzerinde bir daralma göstermesini beklediklerini bildirdi. PMI verilerinin 50 ve üzerinde değerler alması sektördeki "genişlemeye" 50'nin altında kalması ise "daralmaya" işaret ediyor.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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