Son dakika haber: Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi
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Son dakika haber: Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

16.12.2020 16:25 | Son Güncelleme: 16.12.2020 16:28
Son dakika haber: Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Son dakika haberler: Salon: Şehit Halil İbrahim EriçHakemler: Cihat Küçükboyacı, Barış KarakoyunÇan Gençlik Kalespor: Sıla Çalışkan, Souza, Hande Naz Şimşek, Borgo, Braga, Nur Sena Kasap (Dilara Bağcı, Işıl Öz, Elif Boran, Simay Gazi, Dilan Yaşar)Nilüfer Belediyespor: Fulden Ural, Merve Nezir, Buse Ünal,...

Salon: Şehit Halil İbrahim Eriç

Hakemler: Cihat Küçükboyacı, Barış Karakoyun

Çan Gençlik Kalespor: Sıla Çalışkan, Souza, Hande Naz Şimşek, Borgo, Braga, Nur Sena Kasap (Dilara Bağcı, Işıl Öz, Elif Boran, Simay Gazi, Dilan Yaşar)

Nilüfer Belediyespor: Fulden Ural, Merve Nezir, Buse Ünal, Wilhite, Yasemin Yıldırım, Maglio (Buse Kayacan, Sıla Özyürek, Merve Tanıl)

Setler: 25-23, 21-25, 14-25, 22-25

Süre: 115 dakika (29, 33, 25, 28)

Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 23. haftasında Nilüfer Belediyespor, deplasmanda Çan Gençlik Kalespor'u 3-1 mağlup etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Yüksel

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.12.2020 16:35:36. #1.15#
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