Son dakika haber... VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı
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Son dakika haber... VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı

Son dakika haber... VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı
Anadolu Ajansı / Bekir Gürdamar - Haberler | Ekonomi

Son dakika haberleri... Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, haftaya yükselişle başlamasının ardından 1.576 puanda dengelendi.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, haftaya yükselişle başlamasının ardından 1.576 puanda dengelendi.

Ağustos vadeli endeks kontratı, en yüksek 1.579,25 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 7 üzerinde 1.576,00 seviyesinden işlem görüyor.

Geçen haftanın son işlem gününde alıcılı seyreden endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışa göre yüzde 0,4 artışla 1.564,75 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise yatay bir seyir izledi.

Analistler, bugün ABD ve Avrupa'da öncü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin, yurt içinde ise tüketici güven endeksi ve Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nun gerçekleştireceği toplantının takip edileceğini bildirdi.

Küresel piyasalarda, perşembe günü ABD'de başlayacak Jackson Hole toplantılarının beklendiğini ifade eden analistler, teknik açıdan endeks kontratında 1.550 puanın destek, 1.590 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Gürdamar

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