Son dakika haber... Vangölü Sportif Faaliyetleri Spor Kulübü iddialı başlıyor

Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) Van'ı temsil edecek olan Vangölü Sportif Faaliyetleri Spor Kulübü, sezonun ilk antrenmanını yaptı.

Tüm dünyada etkili olan korona virüs salgını nedeniyle geçen sezon oynanamayan Bölgesel Amatör Lig'i 17-18 Nisan'da başlıyor. Ligin 15 haftada tamamlanacağı yönünde yapılan açıklamanın ardından Van'ı yeni sezonda Bölgesel Amatör Lig'de temsil edecek olan Vangölü Sportif Faaliyetleri Spor Kulübü, sezonun ilk antrenmanını yaptı. Daha sonra basın mensuplarıyla bir araya gelen kulüp yöneticileri ve teknik heyet önemli açıklamalarda bulundu. Elite World Van Hotel'de yapılan basın toplantısına Teknik Direktör Yavuz Oruç ile yardımcıları Ayhan Erçiçek ve Ferhat Yıldırım Çakar, Sportif Direktör Kadir Tunçdemir, Kulüp Menajeri Osman Yıldırgan, Kulüp Avukatı Rohat Kurt ile Takım Kaptanı Ali Kurt katıldı. Burada yapılan ortak açıklamada, Van'a yeni profesyonel takım kazandırmak için mücadele edeceklerini ifade eden Teknik Direktör Yavuz Oruç, 16 Mart'ta yaptıkları ilk antrenman ile sezon hazırlıklarına başladıklarını söyledi. Oruç, "Bölgesel Amatör Lig'de zor bir lig bizi bekliyor. Ligde Van'ı temsil edecek olan Vangölü Sportif Faaliyetleri Spor Kulübü Yönetim Kurulu tarafından bizlere teklif geldiğinde düşünmeden karşılıksız kabul ettik. Tek amacımız Van futbolunu ileriye taşımak ve kahve köşelerinde dolaşan gençliği futbola kazandırmaktır. Bunun yanında ligin iddialı takımı olmak ve şehre yeni bir profesyonel takım kazandırmaktır" dedi.

Van'ı profesyonel ligde temsil eden Vanspor'a futbolcu aktarmak ve Vanspor'un bir nevi pilot takımı olmak istediklerinin de altını çizen Oruç, "Arkadaşlarımızla bu amaçla yola çıktık. Şu anda futbolcularımızın hepsi Vanlı. Eğer gereken desteği alabilirsek takıma faydalı en fazla 3-4 transfer düşünüyoruz. Bizler Vanlı gençlerin oynamasından yanayız. Bu çerçevede başta Valimiz ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimiz Mehmet Emin Bilmez olmak üzere tüm iş adamlarımızdan ve STK'larımızdan destek bekliyoruz. Bizlere kapısını açan Elite World Van Hotel Genel Müdürü Oktay Aksoy'a ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı