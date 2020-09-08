Ümraniyespor'da 14 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
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Ümraniyespor'da 14 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı

Ümraniyespor Kulübü, teknik heyet, futbolcu ve çalışanlardan toplam 14 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.

08.09.2020 15:45 | Son Güncelleme: 08.09.2020 16:08

TFF 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor'da teknik ekipten 2, futbolculardan 7, çalışanlardan ise 5 kişi olmak üzere toplam 14 kişinin Covid-19 test sonucunun pozitif olduğu açıklandı.

"İZOLASYON SÜRECİ UYGULANMAYA BAŞLADI"

Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik ekibimizden 2, futbolcularımızdan 7, çalısanlarımızdan 5 kişi olmak üzere kulübümüzde toplam 14 kişinin Covid-19 test sonucunun pozitif olduğu tespit edilmiştir. İlgili kişilere izolasyon süreci uygulanmaya başlamıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

Ümraniyespor'da 14 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı

Kaynak: DHA

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