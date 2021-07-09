Son dakika haber! Tuzlaspor, transferde 3 futbolcuyla anlaştı
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Son dakika haber! Tuzlaspor, transferde 3 futbolcuyla anlaştı

Son dakika haber! Tuzlaspor, transferde 3 futbolcuyla anlaştı
Anadolu Ajansı / Metin Arslancan - Haberler | Spor

Son dakika gelişmesine göre TFF 1. Lig ekiplerinden Tuzlaspor, iç transferde bir, dış transferde ise 2 oyuncuyla anlaşmaya vardı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Tuzlaspor, iç transferde bir, dış transferde ise 2 oyuncuyla anlaşmaya vardı.

Mavi-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Galatasaray altyapısından yetişen 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Abdussamed Karnuçu ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, son olarak Diyarbekirspor forması giyen 24 yaşındaki stoper İbrahim Has ve geçen sezon da takımda yer alan 33 yaşındaki savunma oyuncusu İsmail Konuk ile de anlaşmaya varıldığı aktarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Arslancan

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