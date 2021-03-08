Son dakika haber: TÜBİTAK 42 personel alacak
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Son dakika haber: TÜBİTAK 42 personel alacak

08.03.2021 09:05 | Son Güncelleme: 08.03.2021 09:08
Son dakika haber: TÜBİTAK 42 personel alacak

Son dakika ekonomi haberi... Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ile Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezinde (BİLGEM) 42 personel istihdam edilecek.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ile Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezinde (BİLGEM) 42 personel istihdam edilecek.

TÜBİTAK'ın Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, BİLGEM'e 1 memur, 2 Ar-Ge personeli, 11 teknisyen, 3 dağıtıcı, 5 şoför, TÜBİTAK'a ise 1 memur alınacak.

BİLGEM için engelli personel kontenjanında teknisyen, tekniker, yönetici asistanı, dağıtıcı kadrolarında 19 personel alımı gerçekleştirilecek.

Başvurular için gerekli koşullara ve süreçlere TÜBİTAK ve Türkiye İş Kurumunun (İŞKUR) web sayfalarından erişilebilecek. İş başvuruları da İŞKUR'un web sayfası (https://esube.iskur.gov.tr/) üzerinden yapılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Yıldırım

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