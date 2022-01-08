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Son dakika haber! TSO Başkanları yatırımları masaya yatırdı

Son dakika haber! TSO Başkanları yatırımları masaya yatırdı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Gelen son dakika haberlerine göre Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş, Zonguldak'taki TSO Başkanları ile bir araya geldi.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş, Zonguldak'taki TSO Başkanları ile bir araya geldi.

Kdz Ereğli TSO Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş, Alaplı TSO ev sahipliğinde yapılan Zonguldak Odaları istişare toplantısına katıldı. Başkan Keleş toplantıya ilişkin olarak yaptığı açıklamada Zonguldak ili ve ilçeleri için önem arz eden Filyos Projesi başta olmak üzere, Su Ürünleri Projesi, Kdz. Ereğli 2. Organize Sanayi Bölgesi, Kdz. Ereğli Eğitim Kampüsü, Tersaneler Bölgesi gibi gelecek vaat eden projeleri istişare ettiklerini dile getirdi. - ZONGULDAK

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

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