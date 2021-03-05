Son dakika haber... TKYD "STK Kurumsal Yönetim Ödülü"nü Darüşşafaka kazandı
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Son dakika haber... TKYD "STK Kurumsal Yönetim Ödülü"nü Darüşşafaka kazandı

05.03.2021 13:25 | Son Güncelleme: 05.03.2021 13:29
Son dakika haber... TKYD

Bir son dakika haberine göre Darüşşafaka Cemiyeti, Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği'nin (TKYD), XIII. Kurumsal Yönetim Zirvesi kapsamında düzenlenen Kurumsal Yönetim Ödülleri'nde, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da "En Yüksek Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notuna Sahip Sivil Toplum Kuruluşu" ödülünün sahibi oldu.

Darüşşafaka Cemiyeti, Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği'nin (TKYD), XIII. Kurumsal Yönetim Zirvesi kapsamında düzenlenen Kurumsal Yönetim Ödülleri'nde, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da "En Yüksek Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notuna Sahip Sivil Toplum Kuruluşu" ödülünün sahibi oldu.

Kurumsal yönetim ilkelerine uyum derecelendirme çalışmasını 2013 yılından bu yana yaptıran Türkiye'nin eğitim alanındaki ilk sivil toplum kuruluşu Darüşşafaka Cemiyeti, daha önce de TKYD tarafından en yüksek kurumsal yönetim derecelendirme notuna sahip STK kategorisinde ödüle layık görülmüştü.

Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı M. Tayfun Öktem, "Darüşşafaka Cemiyeti olarak tüm faaliyetlerimizi eşitlik, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sürdürülebilirlik ilkelerimiz doğrultusunda yürütüyoruz" dedi ve ekledi: "Kurulduğumuz günden bu yana kurumsal yönetim ilkelerine önem veriyor ve bu alanda çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Cemiyetimizin kurumsal yönetim ilkelerini uygulama alanında yaptığı sürekli iyileştirme çabalarının bir sonucu olarak bu yıl da 9.66'lık notumuzla birinciliğimizi sürdürdük. Gururla söyleyebilirim ki; TKYD'den aldığımız bu ödül bize ne kadar doğru bir yolda ilerlediğimizi bir kez daha kanıtladı. Bu başarıda emeği geçen herkesi tebrik ediyorum." (Fotoğraflı)

 


Son dakika haber... TKYD 'STK Kurumsal Yönetim Ödülü'nü Darüşşafaka kazandı
Son dakika haber... TKYD 'STK Kurumsal Yönetim Ödülü'nü Darüşşafaka kazandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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