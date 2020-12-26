Son dakika haber... Tedbirlerle Doğubayazıt'ta Kovid-19 vaka sayıları düştü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haber... Tedbirlerle Doğubayazıt'ta Kovid-19 vaka sayıları düştü

26.12.2020 14:37 | Son Güncelleme: 26.12.2020 14:40
Son dakika haber... Tedbirlerle Doğubayazıt'ta Kovid-19 vaka sayıları düştü

Gelen son dakika haberlerine göre Doğubayazıt ilçesinde alınan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri sayesinde vaka sayılarının düştüğü bildirildi.

Doğubayazıt ilçesinde alınan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri sayesinde vaka sayılarının düştüğü bildirildi.

Doktor Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Demet Ökke, gazetecilere yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanlığının önerdiği ilaçlar ve uygulanan sokağa çıkma yasağının etkisiyle ilçede ölüm oranı ile vaka sayılarında düşüş yaşandığını söyledi.

Bakanlığın yayımladığı rehberler eşliğinde salgını çok iyi kontrol altına aldıklarını ifade eden Ökke, şöyle konuştu:

"Hasta sayılarımız yüzde 80-90 doluluk oranıyla seyrederken sokak kısıtlamaları sonrasında hasta sayısında çok ciddi bir düşüş oldu. Şu anda yüzde 20 civarında doluluk oranımız var. Sokak kısıtlamalarının sonuç itibarıyla pandemi açısından ilçemizde de çok belirgin etkilerini görmekteyiz. İlçemizde pandemi süreci çok iyi yönetiliyor. Bundan dolayı hasta sayılarımızda belirgin bir düşüş var. İnşallah aşının da uygulanmaya başlamasıyla ciddi bir yönetim elde edebileceğimizi düşünüyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Söylemez

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özlem Zengin Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Selahattin Demirtaş Adil Karaismailoğlu
Magazin Arto Demet Akalın Oktay Kaynarca Farah Zeynep Abdullah
Spor Ryan Babel Erol Bulut Ersun Yanal Metin Oktay Bahattin Şimşek
Tüm Haberler Kız Ocak Çocuk Hisarcık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber... Tedbirlerle Doğubayazıt'ta Kovid-19 vaka sayıları düştü | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.12.2020 14:45:01. #1.15#
title