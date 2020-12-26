Son dakika haber... Tedbirlerle Doğubayazıt'ta Kovid-19 vaka sayıları düştü

Doğubayazıt ilçesinde alınan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri sayesinde vaka sayılarının düştüğü bildirildi.

Doktor Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Demet Ökke, gazetecilere yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanlığının önerdiği ilaçlar ve uygulanan sokağa çıkma yasağının etkisiyle ilçede ölüm oranı ile vaka sayılarında düşüş yaşandığını söyledi.

Bakanlığın yayımladığı rehberler eşliğinde salgını çok iyi kontrol altına aldıklarını ifade eden Ökke, şöyle konuştu:

"Hasta sayılarımız yüzde 80-90 doluluk oranıyla seyrederken sokak kısıtlamaları sonrasında hasta sayısında çok ciddi bir düşüş oldu. Şu anda yüzde 20 civarında doluluk oranımız var. Sokak kısıtlamalarının sonuç itibarıyla pandemi açısından ilçemizde de çok belirgin etkilerini görmekteyiz. İlçemizde pandemi süreci çok iyi yönetiliyor. Bundan dolayı hasta sayılarımızda belirgin bir düşüş var. İnşallah aşının da uygulanmaya başlamasıyla ciddi bir yönetim elde edebileceğimizi düşünüyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Söylemez