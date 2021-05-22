Son dakika haber... Silivri'de bir kişinin hayatını kaybettiği bıçaklı kavgaya ilişkin 8 kişi tutuklandı

Son dakika haberlerine göre Silivri'de, bir kişinin hayatını kaybettiği, bir kişinin de yaralandığı bıçaklı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 8 şüpheli tutuklandı.

Silivri'de, bir kişinin hayatını kaybettiği, bir kişinin de yaralandığı bıçaklı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 8 şüpheli tutuklandı.

Mimar Sinan Mahallesi Kumluk mevkisindeki halk plajında, 18 Mayıs'ta Metehan ve Mertcan K. kardeşler ile A.A. ve A.D. arasında çıkan ve Mertcan K.'nin bıçaklanarak hayatını kaybettiği, kardeşi Metehan K.'nin de yaralandığı kavgaya ilişkin emniyet güçlerinin çalışması devam ediyor.

Polis ekiplerince kavganın ardından olay yerinden kaçtıktan sonra yakalanan A.A. ve A.D. ile 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Silivri Adliyesi'ne sevk edilen 8 şüpheli çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan, Mertcan K.'nin ailesi ve arkadaşlarının 24 Mayıs Pazartesi günü saat 14.00'te Silivri Adliyesi önünde basın açıklaması yapacağı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alparslan Ermiş