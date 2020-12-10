Samsunspor Asbaşkanı Mustafa Kemal Erkanat koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
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Samsunspor Asbaşkanı Mustafa Kemal Erkanat koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

10.12.2020 10:37 | Son Güncelleme: 10.12.2020 11:10
Samsunspor Asbaşkanı Mustafa Kemal Erkanat koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor Asbaşkanı Mustafa Kemal Erkanat bir süredir koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Samsunspor Futbol Kulübü A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve İlkadım Futbol Akademi Başkanı Mustafa Kemal Erkanat, korona virüs (Kovid-19) nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Mustafa Erkanat, Kovid-19 nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü hastanede kurtarılamadı. Geçen ay içerisinde Kulüp Başkanı Yüksel Yıldırım ile birlikte koronavirüs testleri pozitif çıkan ve bir süre evde tedavi gören Başkan Yardımcısı Mustafa Erkanat, tedavilerinin önlem amaçlı olarak devam etmesi için hastaneye kaldırıldı.

TÜM ÇABALARA RAĞMEN KURTARILAMADI

Yoğun bakım ünitesinde tutulan Mustafa Erkanat'ın tüm çabalara rağmen sabaha karşı hayatını kaybettiği öğrenildi.

20 Kasım'dan bu yana hastanede gözetim altına alınan Başkan Yüksel Yıldırım'ın ise normal odada tedavisine devam ediliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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