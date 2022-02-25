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Son dakika haber! Petkimspor'da transfer sürüyor

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Son dakika haber! Petkimspor'da transfer sürüyor

Son dakika haber... ING Basketbol Süper Ligi'nde düşme hattından kurtulamayan Aliağa Petkimspor, bir transfer hamlesi daha yaptı.

ING Basketbol Süper Ligi'nde düşme hattından kurtulamayan Aliağa Petkimspor, bir transfer hamlesi daha yaptı.

Sezon başından beri transferlerle takımı tepeden tırnağa yenileyen Petkim, 32 yaşında, 1.91 boyundaki guard Marcus Denmon'u kadrosuna kattı. Kariyerinde daha önce Tofaş, İstanbul BŞB ve Gaziantep Basketbol formalarıyla ülkemizde mücadele eden Denmon, son olarak Çin'in Beijing Royal Fighters takımında oynadı. Öte yandan Petkimspor'dan geçen haftalarda gönderildikten sonra ABD Milli Takımı'na seçilen Justin Wright-Foreman, Dünya Şampiyonası Amerika Elemeleri'nde ülkesinin Porto Riko'yu 93-76 yendiği maçta 11 sayı ile oynadı.


Demirören Haber Ajansı - Spor

Basketbol Süper Ligi, basketbol, Petkim, Spor, Haberler

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