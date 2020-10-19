Okul kantinlerinin 19 Ekim'den itibaren açılmasına karar verildi
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Okul kantinlerinin 19 Ekim'den itibaren açılmasına karar verildi

19.10.2020 22:55 | Son Güncelleme: 20.10.2020 00:03

Yüz yüze eğitimin başladığı ilkokullarla 8. ve 12'nci sınıfların bulunduğu okullarda kantinlerin 19 Ekim'den itibaren açılmasına karar verildi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzasıyla illere gönderilen yazıda, 21 Eylül'de okul öncesi eğitimle ilkokul 1. sınıflarda yüz yüze eğitime başlandığı anımsatılarak, ilkokul kademesinin diğer sınıfları ile 8. ve 12. sınıflarda ise 12 Ekim'de yüz yüze eğitime geçildiği belirtildi.

KANTİNCİLERİN İÇİNDE BULUNDUĞU DURUMA DİKKAT ÇEKİLDİ

Okul kantinlerinin 13 Mart 2020'den bu yana kapalı olduğunun hatırlatıldığı yazıda, şunlar kaydedildi: "Bu süreçte kantin işleticilerinin gelir getirici herhangi bir faaliyette bulunmadıkları göz önünde bulundurularak Bakanlığımıza bağlı resmi okul ve kurumlarda bulunan kantin vb. yerlerin 19 Ekim'de açılmasına karar verilmiştir."

Okul kantinlerinin 19 Ekim'den itibaren açılmasına karar verildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özcan Yıldırım

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Haber Yorumları (1)
MEDENİ: Siz devam edin alın verin ekonomiye can verin ama bunu yaparken ölenlerin ailesinede gerçek nedenleri söyleyin neden bu salgının bitmediğini neden yayıldığını nasıl yayıldığını anlatın ama gerçekleri söyleyin o çocukların her biri taşıyıcı bakın son bir ay içinde vakalar arttı nedeni yanlızca kaçak oyun oynatan kahvehaner yada eğlence merkezleri veya haddinden fazla yolcu alan ulaşım araçları değil çocuklar okuldan çıktıktan sonra bir bakın çoğunda maske yok sosyal medafe yok ve toplu dolaşıyorl
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