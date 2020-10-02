Son dakika haber... New York borsası, ABD Başkanı Trump'ın Kovid-19'a yakalanmasının ardından düşüşle açıldı

Son dakika haberleri... New York borsası, ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkmasının ardından güne düşüşle başladı.

New York borsası, ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkmasının ardından güne düşüşle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, 300 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 1,29 azalışla 27.458,44 puandan işlem gördü.

S&P 500 endeksi yüzde 1,36 düşüşle 3.334,74 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 1,82 azalışla 11.120,49 puandan işlem görmeye başladı.

Endekslerdeki negatif seyirde, ABD Başkanı Donald Trump ile eşi Melania Trump'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkması etkili oldu.

Kovid-19'a yakalandığını Twitter hesabından yaptığı açıklamayla duyuran Trump, "Bu gece First Lady ve benim Kovid-19 testimiz pozitif çıktı. Karantina ve iyileşme sürecine hemen başlayacağız. Bu süreci beraberce atlatacağız." ifadelerini kullandı.

Analistler, Trump'ın Kovid-19'a yakalanmasının yaklaşan başkanlık seçimlerine yönelik belirsizliği daha da artırdığını belirtti.

Kovid-19 salgınına yönelik hayata geçirilmesi planlanan teşvik paketine ilişkin gelişmeler de piyasaların odağındaki yerini korudu.

Beyaz Saray ile Demokratlar arasında günlerdir süren müzakerelerde bir anlaşma sağlanamamasına rağmen, ABD Temsilciler Meclisi, Demokrat üyelerin sunduğu 2,2 trilyon dolarlık ekonomik teşvik paketini onayladı. Söz konusu teşvik paketinin Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Senato'dan geçemeyeceği öngörülüyor.

Makroekonomik tarafta ise ülkede tarım dışı istihdam, eylülde 661 bin kişilik artış gösterdi ancak beklentilerin altında bir seyir izledi. İşsizlik oranı ise aynı dönemde beklenenden fazla düşüş kaydederek yüzde 7,9'a geriledi.

Analistler, tarım dışı istihdama ilişkin son verilerin iş gücü piyasasında beklenenden daha yavaş bir toparlanmaya işaret ettiğini bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin