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Son dakika haber: Medipol Başakşehir, Emre Çolak'ı transfer etti

Son dakika haber: Medipol Başakşehir, Emre Çolak'ı transfer etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Son dakika haberler... Medipol Başakşehir, Hatayspor ile sözleşmesini fesheden ve serbest statüde olan Emre Çolak'ı 1.5 yıllığına kadrosuna kattı.

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (İHA) - Medipol Başakşehir, Hatayspor ile sözleşmesini fesheden ve serbest statüde olan Emre Çolak'ı 1.5 yıllığına kadrosuna kattı.

Turuncu-lacivertlilerin resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Atakaş Hatayspor ile sözleşmesini fesheden ve serbest statüde olan Emre Çolak'ı 1.5 yıllığına kadrosuna kattı. Başarılı orta saha oyuncusunun imza töreninde Asbaşkanımız Mustafa Eröğüt yer aldı. Emre Çolak'a ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz" denildi. - İSTANBUL

Son dakika haber: Medipol Başakşehir, Emre Çolak'ı transfer etti

Son dakika haber: Medipol Başakşehir, Emre Çolak'ı transfer etti

Son dakika haber: Medipol Başakşehir, Emre Çolak'ı transfer etti

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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