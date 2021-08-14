Son dakika haber... MAKSİAD heyeti, Bakan Varank'ı ziyaret etti

Son dakika haberleri... Makine Sanayici İş İnsanları Derneği (MAKSİAD) Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Mustafa Varank'ı makamında ziyaret ederek makine imalat sektörü üzerinde istişareler yapıldı.

Makine Sanayici İş İnsanları Derneği (MAKSİAD) Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Mustafa Varank'ı makamında ziyaret ederek makine imalat sektörü üzerinde istişareler yapıldı.

AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, MAKSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Sarı ve Yönetim Kurulunun katıldığı toplantıda MAKSİAD Başkanı Sarı, "Bakanımızla, Denizli Sanayi Odası'nın önderliğinde başlattığımız Denizli Makine İhtisas OSB hakkında, makina imalat sektörünün sıkıntıları, sanayicinin talep ettiği teşvikler, yatırım kredileri ve hibelerle ilgili sorunlar üzerine istişareler gerçekleştirdik. Makine imalatı konusunda yurt içinde üretilmesine rağmen yurt dışından ithal edilip ülke kaynaklarının dışa aktarılmasına sebep olan bazı makinelerin tedariki konusunda, iç pazara yönlendirilerek Milli tüketimin teşviki üzerine de fikir alışverişi yaptık. Sektörümüzün en önemli sorunu olan personel sıkıntısının çözümü için başlattığımız İş Garantili Kursumuz hakkında bilgilendirmeler yaptık" dedi.

"Taleplerimize olumlu yanıtlar aldık"

Fuarlarda makine imalatçılarının yükünü hafifletme taleplerine olumlu yanıtlar aldıklarını belirten Başkan Sarı, "Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgemiz ile ilgili altyapı çalışmaları için gerekli tüm destekler ve yardımlar konusunda söz aldık. Fuarlar hakkında, Kalkındırma Ajansları, KOSGEB ve Kredi Garanti Fonu'nun makine imalatçıların yükünü hafifletme talebimize olumlu yanıtlar aldık. Toplantılarımızın ve görüşmelerimiz son derece verimliydi. Görüşmelerimizin neticesini de sayın vekilimiz ile birlikte takip edeceğiz. Bakanlık ziyaretimizde bizi mutlu eden hususlardan biri de bakan yardımcımızın bir makine üreticisi olması, sanayiyi ve sanayiciyi yakından tanıyan, anlayan bir iş insanı olması ayrıca sayın vekilimiz ile olan iyi dostluğu da biz makineciler açısından büyük bir avantaj oldu derdimizi anlatma ve anlaşılma konusunda bize kolaylık sağladı" ifadelerini kullandı.

"Bakanlık ziyaretlerine devam edeceğiz"

MAKSİAD yönetim kurulu olarak bakanlık ziyaretlerine devam edeceklerini belirten Başkan Sarı, "Milli Eğitim Bakanlığına, Ticaret Bakanlığına ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına ve alanımızla ilgili bakanlıklara ziyaretler gerçekleştirip sektörümüzün ve sanayicimizin sorunlarına çözüm aramaya devam edeceğiz. Bakanımıza, Bakan Yardımcımıza ve ilgili bürokratlarına sanayicilerimize verdikleri destekler için çok teşekkür ediyoruz. Ayrıca sanayicimizi hiçbir zaman yalnız bırakmayan, destekleriyle her daim yanımızda olan OSB'nin kurulmasında büyük emek sarf eden bizlere omuz ve güç veren Milletvekilimiz Şahin Tin'e ve Sanayi Odası Başkanımız Müjdat Keçeci'ye üyelerimiz adına çok teşekkür ediyoruz. Üretmeye, ülkemize katma değer sunmaya, daha güçlü Türkiye için hep birlikte gayret etmeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı