Son dakika haber: Kızılcabölükspor ligin son maçında kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber: Kızılcabölükspor ligin son maçında kaybetti

Son dakika haber: Kızılcabölükspor ligin son maçında kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Son dakika haberi: Misli.com 3. Lig 1. Grup'un 30. haftasında Kızılcabölükspor sahasında ağırladığı Yeşilyurt Belediyespor'a 1-0 yenildi.

Misli.com 3. Lig 1. Grup'un 30. haftasında Kızılcabölükspor sahasında ağırladığı Yeşilyurt Belediyespor'a 1-0 yenildi.

Stat: Kızılcabölük Semt

Hakemler: Alkan Parsak xx, Emrah Uluçay xx, Abdullah Polat xx

Kızılcabölükspor: A. Kaan Eryılmaz xx, Ozan Şamiloğlu xx (B. Daşel dk. 56 xx), Hayrettin Cengiz xx, Can Bayırkan xx, Emre Karakaya xx, Oğuzhan Türkmen x (Şefik Can Erel dk. 61 x), Emre Sağlık xx, Alpay Eroğlu xx, Berkan Afşarlı x (Abdullah Altıntaş dk. 56 xx), Kıvanç Salihoğlu xx (A. Kaan Güler dk. 45+6 xx), Hamit Bayraktar xx

Yeşilyurt Belediyespor: Emre Gemici xx, Akın Akman xx (Uğurcan İkikardeş dk. 77 x), Gökhan Payal xx, Anıl Balakkız xx (Burak Balaban dk. 89 ?), Deniz Ataç xx, Erçin Ilgaz xx (Erşan Yaşa dk. 88 ?), İlker Günaslan xx, Erhan Gözetlik x (Ayhan Gürbüz dk. 54 x), Mücahit Çakır xx, İsmail Cengiz xx, Halil Çelik xx (Muhammed Uçar x dk. 89 ?)

Gol: Halil Çelik (dk. 89) (Yeşilyurt Belediyespor)

Kırmızı Kartlar: A. Kaan Eryılmaz (dk. 45) (Kızılcabölükspor)

Sarı Kartlar: Hamit Bayraktar (Kızılcabölükspor), Anıl Balakkız, Akın Akman (Yeşilyurt Belediyespor) - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Çöpte bulunan ve cenin zannedilen parçanın bir hayvana ait olduğu belirlendi
Çöpte bulunan ve cenin zannedilen parçanın bir hayvana ait olduğu belirlendi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mehmet Muş Engin Altay Derya Yanık Ruhsar Pekcan
Magazin Hadise Esra Erol Hande Erçel Feyza Aktan
Spor Fatih Terim Abdullah Avcı Hüseyin Göçek Sergen Yalçın Mustafa Denizli
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Irak Nisan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haber: Kızılcabölükspor ligin son maçında kaybetti - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.5.2021 23:11:50. #1.16#

title