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Son dakika haber... Kayseri Model Fabrika'nın Makine teslim alma prosedürü tamamlandı

Son dakika haberine göre Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Genel Müdürlüğü'nün bir projesi olarak başlatılan ve Kayseri Sanayi Odası (KAYSO), Kayseri Ticaret Odası (KTO), Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) ortaklığında kurulan Kayseri Model Fabrika'nın (KMF) makine ve teçhizatın resmi teslim alma prosedürü tamamlandı.

Son dakika haber... Kayseri Model Fabrika'nın Makine teslim alma prosedürü tamamlandı
07.07.2020 10:31 | Son Güncelleme: 07.07.2020 10:35

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Genel Müdürlüğü'nün bir projesi olarak başlatılan ve Kayseri Sanayi Odası (KAYSO), Kayseri Ticaret Odası (KTO), Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) ortaklığında kurulan Kayseri Model Fabrika'nın (KMF) makine ve teçhizatın resmi teslim alma prosedürü tamamlandı.

Teslim alma prosedürü, KMF Yönetim Kurulu ve Satın Alma Komisyonu üyelerinden Kayseri Sanayi Odası Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Sarıalp, Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Köksal ve KMF Genel Müdürü Salih Yalçın'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Model Fabrika'nın temel değer önermesinin işletmelerde üretim verimliliğini artırmak olduğunu ve bu yönde uygulamalı eğitimler vermek olduğunu belirten KAYSO Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Sarıalp, Kayseri Model Fabrika'da işletme yönetici ve çalışanlara uygulamalı eğitimler verileceğini, bu sebeple bir işletme ortamının oluşturulmasının amaçlandığını belirtti.

Pilli baharat değirmeni üretecek olan KMF'nin üretim tesisi için torna, freze, testere, lazer markalama, 3D yazıcı gibi çeşitli makinelerin alındığını ifade eden Sarıalp, Bakanlığın bir projesi olması hasebiyle ülkenin farklı illerinde kurulan model fabrikaların benzer üretimler yapacağına dikkat çekti. Sarıalp "Örneğin Ankara Model Fabrika pnömatik silindir, Mersin Model Fabrika priz ve anahtar üretecek. Dolayısıyla model fabrikaların ne ürettiğinden ziyade üretim esnasında yaşanan üretim israflarının, verimsizliklerin görülmesi ve bunları giderilmesi anlatılacak" dedi.

Hasan Köksal ise satın alma sürecinin başarılı şekilde tamamlandığını, tüm makine ve teçhizatın sorunsuz teslim alındığını ifade etti. KMF ekibine, Dener Makine ekibine süreçte gösterdikleri gayret için teşekkür etti. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

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