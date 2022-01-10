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Son dakika haber... Kadıköy'de 'Yönetim İstifa' sesleri yükseldi

Son dakika haber... Kadıköy'de 'Yönetim İstifa' sesleri yükseldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Son dakika haberlerine göre Fenerbahçe-Adana Demirspor mücadelesinin 75. dakikasında tribünler Fenerbahçe Yönetimi'ni istifaya davet etti.

Fenerbahçe-Adana Demirspor mücadelesinin 75. dakikasında tribünler Fenerbahçe Yönetimi'ni istifaya davet etti.

Fenerbahçe ile Adana Demirspor arasında oynanan müsabakanın 75. dakikasında sarı-lacivertli taraftarlar yönetimi istifaya davet etti. Okul Açık, Fenerium ve Maraton Üst tribünleri, 'Ali Koç İstifa', 'Ne oldu sözlerin, koskoca Fener'i ne hale getirdin' tezahüratlarıyla tepki gösterdi. - İSTANBUL

Son dakika haber... Kadıköy'de 'Yönetim İstifa' sesleri yükseldi

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