Galatasaraylı basketbolcu Tyus, Real Madrid'e transfer oldu

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nın ABD'li oyuncusu Alex Tyus, İspanya'nın Real Madrid ekibine transfer oldu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, kasım ayında kadroya dahil olan Tyus'ın Real Madrid'e transferi konusunda anlaşmaya varıldığı belirtilerek, "Kulübümüz, oyuncunun transferinden bonservis geliri elde etmiştir. Alex Tyus'a verdiği hizmet ve sezonun forma giydiği kısmındaki katkıları için teşekkür eder, yeni kulübünde başarılar dileriz" denildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar