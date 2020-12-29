Galatasaraylı basketbolcu Tyus, Real Madrid'e transfer oldu
Galatasaray'da forma giyen ABD'li basketbolcu Alex Tyus, İspanya devi Real Madrid'in yolunu tuttu. 32 yaşındaki oyuncu, sezon başında Rus ekibi UNICS Kazan'dan sarı kırmızılı takıma katılmıştı.
Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nın ABD'li oyuncusu Alex Tyus, İspanya'nın Real Madrid ekibine transfer oldu.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, kasım ayında kadroya dahil olan Tyus'ın Real Madrid'e transferi konusunda anlaşmaya varıldığı belirtilerek, "Kulübümüz, oyuncunun transferinden bonservis geliri elde etmiştir. Alex Tyus'a verdiği hizmet ve sezonun forma giydiği kısmındaki katkıları için teşekkür eder, yeni kulübünde başarılar dileriz" denildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar