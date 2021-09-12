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Son dakika haber: Fenerbahçe'de yeni transfer Rossi ilk 11'de

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Son dakika haber: Fenerbahçe'de yeni transfer Rossi ilk 11'de

Son dakika haberlerine göre Fenerbahçe'nin Los Angeles FC'den kadrosuna kattığı Uruguaylı oyuncu Diego Rossi, Sivasspor karşılaşmasında 11'deki yerini aldı.

Fenerbahçe'nin Los Angeles FC'den kadrosuna kattığı Uruguaylı oyuncu Diego Rossi, Sivasspor karşılaşmasında 11'deki yerini aldı.

Fenerbahçe'nin ABD Major League ekiplerinden Los Angeles FC'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Uruguaylı futbolcu Diego Rossi, ilk maçında 11'de sahaya çıktı. Süper Lig'in 4. haftasında Sivasspor'u konuk eden sarı-lacivertli ekipte, Teknik Direktör Vitor Pereira, antrenmanlardaki performansı sonrasında 23 yaşındaki hücum oyuncusuna ilk 11'de formayı teslim etti. Isınmak için sahaya çıkan Diego Rossi, tribünlerden alkış aldı. ABD Major League'de 101 maça çıkan Uruguaylı futbolcu, bu karşılaşmalarda rakip fileleri 43 kez havalandırırken, 17 kez de asist yaptı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
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