Son dakika haber | Fatih Karagümrük: 3-0
Son dakika gelişmesine göre STAT: AktepeHAKEMLER: Mustafa Öğretmenoğlu, Samet Çiçek, Murat Ergin GözütokKEÇİÖRENGÜCÜ: Birkan Tetik - Abdulkadir Korkut, Samed Apaydın, Erdi Dikmen, Soner Gönül, Süleyman Olgun, Uğur Utlu, Burak Aydın (Dk. 79 Levy Madinda), Devrim Taşkaya (Dk. 46 Dialiba), Cem Ekinci (Dk.
12.07.2020 19:35 | Son Güncelleme: 12.07.2020 19:39
STAT: Aktepe
HAKEMLER: Mustafa Öğretmenoğlu, Samet Çiçek, Murat Ergin GözütokKEÇİÖRENGÜCÜ: Birkan Tetik - Abdulkadir Korkut, Samed Apaydın, Erdi Dikmen, Soner Gönül, Süleyman Olgun, Uğur Utlu, Burak Aydın (Dk. 79 Levy Madinda), Devrim Taşkaya (Dk. 46 Dialiba), Cem Ekinci (Dk. 79 Theo Mendy), Kone (Dk. 90 Abdulkadir Kuzey)FATİH KARAGÜMRÜK: Aykut Özer - Koray, Fatih, Yalçın Ayhan, Alpaslan Erdem, Eric Sabo (Dk. 77 Muhammed Pehlivan), Attamah (Dk. 84 Çağrı Ortakaya), Zeki Yıldırım (Dk. 56 Erdal Öztürk), Alassane, Darri (Dk. 76 Engin Bekdemir), Sobiech (Dk. 83 Emeghara)GOLLER: Dk. 29 - Dk. 37 Cem Ekinci, Dk. 90 Dialiba (Keçiörengücü)KIRMIZI KARTLAR: Dk.70 Erdal Öztürk (Fatih Karagümrük)
SARI KARTLAR: Uğur Utlu (Keçiörengücü) - Fatih Kuruçuk (Fatih Karagümrük)
TFF 1'inci Lig'in 33'üncü haftasında Keçiörengücü sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk etti. Keçiörengücü, karşılaşmadan Cem Ekinci (2) ve Dialiba'nın golleriyle 3-0 galip ayrıldı. Fatih Karagümrük'te Erdal Öztürk 70'inci dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler
Kaynak: DHA