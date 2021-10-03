Son dakika haber! Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley'de çeyrek finale yükselen 6 takım belli oldu - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber! Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley'de çeyrek finale yükselen 6 takım belli oldu

AA / Muhammed Boztepe - Haberler | Spor
Son dakika haber! Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley'de çeyrek finale yükselen 6 takım belli oldu

Edinilen son dakika haberine göre Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley grup etabı, bugün oynanan üçüncü gün karşılaşmalarının ardından sona erdi.

Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley grup etabı, bugün oynanan üçüncü gün karşılaşmalarının ardından sona erdi.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Ankara, İzmir ve İstanbul'un ev sahipliği yaptığı müsabakaların ardından gruplarında ilk iki sırada yer alan Galatasaray HDI Sigorta, Cizre Belediyespor, Arkas Spor, Yeni Kızıltepespor, Halkbank ve Spor Toto adlarını çeyrek finale yazdırdı.

2020-2021 sezon sıralamasına göre birinci olan Ziraat Bankkart ile ikinci bitiren Fenerbahçe HDI Sigorta, organizasyona direkt çeyrek finalden katılım hakkı elde etmişti.

Gruplarda bugün yapılan maçların sonuçları ise şöyle oldu:

A GrubuBingöl Solhanspor-Cizre Belediyespor: 0-3
A GrubuGalatasaray HDI Sigorta-Bursa Büyükşehir Belediyespor: 3-1
B GrubuSorgun Belediyespor-Yeni Kızıltepespor: 3-2
B GrubuArkas Spor-Altekma: 3-0
C GrubuTokat Belediye Plevne-Avşar Maden Suyu Afyon Belediye Yüntaş: 3-0
C GrubuHalkbank-Spor Toto: 3-0

AA / Muhammed Boztepe - Spor Haberleri
Aslan'ın tek hedefi galibiyet! Çaykur Rizespor-Galatasaray maçı başladı

Aslan'ın tek hedefi galibiyet! Çaykur Rizespor-Galatasaray maçı başladı

 Çaykur Rizespor'dan Galatasaray'a zeytin dalı! İşte Tahir Kıran'ın Burak Elmas'a yolladığı ses kaydı

Çaykur Rizespor'dan Galatasaray'a zeytin dalı! İşte Tahir Kıran'ın Burak Elmas'a yolladığı ses kaydı

 Galatasaray Türk Telekom Stadyumu tarihe karışıyor! Yazı kaldırıldı

Galatasaray Türk Telekom Stadyumu tarihe karışıyor! Yazı kaldırıldı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Faik Öztrak Recep Tayyip Erdoğan
Magazin
Spor Serdar Aziz Mesut Özil
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Güzel Sözler Şans Oyunları Gazeteler Mahmut Özer
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika haber! Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley'de çeyrek finale yükselen 6 takım belli oldu - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 03.10.2021 19:16:44. #1.12#