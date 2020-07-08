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Dünya şampiyonu snowboardcu Alex Pullin, balık avında hayatını kaybetti

2 kez dünya şampiyonluğu bulunan Avustralyalı milli snowboardcu Alex Pullin, balık avında hayatını kaybetti. Polis, Pullin'in ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

Dünya şampiyonu snowboardcu Alex Pullin, balık avında hayatını kaybetti
08.07.2020 10:59 | Son Güncelleme: 08.07.2020 12:02

Dünya şampiyonu Avustralyalı milli snowboardcu Alex Pullin'in, balık avında hayatını kaybettiği bildirildi.

Avustralya Yayın Kurumunda yer alan habere göre, 32 yaşındaki Pullin, Avustralya'nın Gold Coast kentindeki Palm Plajı yakınlarında zıpkınla balık avladığı sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle hayatını kaybetti.

DENİZ DİBİNDE FARK EDİLDİ

Queensland Ambulans Servisinden (QAS) Justin Payne, dünya şampiyonu sporcunun sabah saatlerinde bölgede şnorkelle yüzen bir kişi tarafından deniz dibinde fark edildikten sonra cankurtaranlar tarafından sahile çıkartıldığını söyledi.

Dünya şampiyonu snowboardcu Alex Pullin, balık avında hayatını kaybetti

50 DAKİKA MÜDAHALE EDİLSE DE KURTARILAMADI

Tepkisiz halde bulunan ve cankurtaranların sahilde yaklaşık 50 dakika müdahale ettiği Pullin'in kurtarılamadığını belirten Payne, "Muhtemelen balık avı yapıyordu. Hasta ilk olarak belindeki ağırlık kemeriyle deniz dibinde bulundu ve bulunduğu yerde de balık avlama ekipmanları vardı." ifadelerini kullandı.

Şampiyon sporcunun ölüm nedenini belirlemek için polisin soruşturma başlattığı kaydedildi.

2 DÜNYA ŞAMPİYONLUĞU VAR

2014 Soçi Kış Olimpiyatları'ndaki açılış törenine Avustralya kafilesinin bayrak taşıyıcısı olarak çıkan Pullin, Uluslararası Kayak Federasyonu Snowboard Dünya Şampiyonası'nda 2011 ve 2013 yıllarında altın, 2017'de ise bronz madalya kazanmıştı.

Bu başarılarının ardından dünya sıralamasında 2'nci basamağa kadar yükselen ve iki kez Dünya Kupası'nı kazanan Pullin, Kış X Oyunları'nda (Winter X Games) gümüş madalya almıştı.

Kaynak: AA

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