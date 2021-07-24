Son dakika haber! Dünya Şampiyonu Ahıskalı Selvi İlyasoğlu oldu

Son dakika haber... Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Dünya Yıldızlar Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Ahıskalı Selvi İlyasoğlu, tarihi bir başarı elde etti.

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Dünya Yıldızlar Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Ahıskalı Selvi İlyasoğlu, tarihi bir başarı elde etti.

Dünya Ahıskalı Türkleri Birliği (DATÜB) Ahıskalı Selvi İlyasoğlu için bir kutlama mesajı yayınladı. DATÜB Genel Merkezinden yapılan açıklamada "Yıldız Kızlar Kategorisinde ilk Dünya Şampiyonu Türk sporcu olarak tarihe geçen, göğsümüzü kabartan Ahıskalı Milli sporcumuz Selvi İlyasoğlu'nu tebrik eder, başarılarının devamını dileriz" denildi.

Muğla Köyceğiz Naip Hüseyin Anadolu Lisesi Öğrencisi 16 yaşlı Ahıskalı Milli Güreşçi Selvi İlyasoğlu Dünya Yıldızlar Güreş Şampiyonası kadınlar 57 kilo finalinde İsveçli rakibi Tindra Olivie Dalmyr'ı 4-0 yenerek Dünya Şampiyonu oldu. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı