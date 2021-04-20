Son dakika! Devlet Bahçeli: "Afrika kökenli Kayra Sayit'in zaferinden sonra Bozkurt işaretiyle selam vermesini anlamlı ve değerli buluyorum"
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Son dakika! Devlet Bahçeli: "Afrika kökenli Kayra Sayit'in zaferinden sonra Bozkurt işaretiyle selam vermesini anlamlı ve değerli buluyorum"

İhlas Haber Ajansı / YUNUS EMRE KARTAL - Haberler | Spor

Gelen son dakika haberlerine göre - Devlet Bahçeli: "Afrika kökenli Kayra Sayit'in zaferinden sonra Bozkurt işaretiyle selam vermesini anlamlı ve değerli buluyorum" Devlet Bahçeli şampiyon milli sporcuları tebrik etti Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Afrika kökenli Kayra Sayit'in zaferinden sonra...

- Devlet Bahçeli: "Afrika kökenli Kayra Sayit'in zaferinden sonra Bozkurt işaretiyle selam vermesini anlamlı ve değerli buluyorum"

Devlet Bahçeli şampiyon milli sporcuları tebrik etti

ANKARA - Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Afrika kökenli Kayra Sayit'in zaferinden sonra Bozkurt işaretiyle selam vermesini anlamlı ve değerli buluyorum" dedi.

Partisinin grup toplantısında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, şampiyon sporcuları kutladı. Bahçeli, "İtalya'da gerçekleşen Paralimbik Yüzme Dünya Serilerinde Olimpiyat ve Avrupa Şampiyonu olan Sümeyye Boyacı kızımızı, Portekiz'de yapılan Avrupa Judo Şampiyonası'nda 78 kiloda Avrupa Şampiyonu olan Kayra Sayit kızımızı yürekten tebrik ediyorum. Afrika kökenli Kayra Sayit'in zaferinden sonra Bozkurt işaretiyle selam vermesini de ayrıca anlamlı ve değerli buluyorum" açıklamasında bulundu.

Son dakika! Devlet Bahçeli: 'Afrika kökenli Kayra Sayit'in zaferinden sonra Bozkurt işaretiyle selam vermesini anlamlı ve değerli buluyorum'
Son dakika! Devlet Bahçeli: 'Afrika kökenli Kayra Sayit'in zaferinden sonra Bozkurt işaretiyle selam vermesini anlamlı ve değerli buluyorum'
Son dakika! Devlet Bahçeli: 'Afrika kökenli Kayra Sayit'in zaferinden sonra Bozkurt işaretiyle selam vermesini anlamlı ve değerli buluyorum'
Son dakika! Devlet Bahçeli: 'Afrika kökenli Kayra Sayit'in zaferinden sonra Bozkurt işaretiyle selam vermesini anlamlı ve değerli buluyorum'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YUNUS EMRE KARTAL

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