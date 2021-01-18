Son dakika haber | Denizlispor'a transfer yasağı

Edinilen son dakika haberine göre Süper Lig'de evinde Atakaş Hatayspor'a da 2-0 mağlup olup düşme hattından kurtulamayan Yukatel Denizlispor transfer şokuyla sarsıldı.

Süper Lig'de evinde Atakaş Hatayspor'a da 2-0 mağlup olup düşme hattından kurtulamayan Yukatel Denizlispor transfer şokuyla sarsıldı. Yeşil-siyahlılarda geçen sezon kaleyi koruyan Adam Stachowiak'ın alacakları nedeniyle kulübe transfer yasağı geldi. Mali açıdan zor günler geçirip Hatayspor maçı öncesi alacaklarının ödenmemesi nedeniyle futbolcuların son antrenmana çıkmadığı, kampı da boykot ettikleri Denizlispor'da yasağın da gelmesi moralleri iyice bozdu. Yönetimin, kulübü FIFA'ya şikayet eden Stachowiak'a 127 bin Euro borcu bulunduğu açıklandı.

Denizlispor Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Yavuz Cinkaya, transfer yasağını en kısa sürede kaldıracaklarını belirtti. Cinkaya, "Transfer yasağı son anda Adam Stachowiak'tan geldi. Kendisine 127 bin Euro tutarında para ödenecek. Onu da hemen yatırıp transfer yasağını kaldıracağız. Mutlaka takıma takviyeler yapacağız. İki oyuncumuzla anlaştık. Önümüzdeki hafta başı o isimleri açıklayacağız" ifadelerini kullandı.

İÇ SAHADA 3'TE 0Ligde 5 maçtır galibiyete hasret kalarak 14 puanla sondan ikinci sıradan kurtulamayan Denizlispor, iç sahada çıktığı son 3 maçı üst üste kaybetti. Teknik direktör Yalçın Koşukavak yönetimindeki ilk maçta evinde Alanyaspor'u 1-0 yenen Denizli, ardından iç sahadaki son 3 sınavda Ankaragücü'ne 2-1, Kayserispor'a 1-0, Hatayspor'a da 2-0 yenilmekten kurtulamadı. TURGAY MERSİN'DEN BAŞKANLIK AÇIKLAMASI

Denizlispor'da başkanlığa aday olacağı konuşulan iş insanı Turgay Mersin konuya ilişkin açıklama yaptı. Başkanlık adaylığının söz konusu olmadığını belirten Mersin, "Son günlerde sosyal medyada benimle ilgili Denizlispor Kulübü başkanlık adaylığı haberleri çıkmaktadır. Şu an için başkanlık adaylığım söz konusu değildir. Beni bu göreve layık gören taraftar ve Denizlispor sevenlerine teşekkür ederim" dedi.

- Ödeyip

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz TOKAT