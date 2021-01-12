Son dakika haber! Dakar Rallisi'nde 9. etabın galibi Red Bull sporcusu Stephane Peterhansel
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Son dakika haber! Dakar Rallisi'nde 9. etabın galibi Red Bull sporcusu Stephane Peterhansel

12.01.2021 18:02 | Son Güncelleme: 12.01.2021 18:06
Son dakika haber! Dakar Rallisi'nde 9. etabın galibi Red Bull sporcusu Stephane Peterhansel

Son dakika spor haberi... Kazanmak kadar tamamlamanın da çok zor olduğu Dakar Rallisi'nde otomobil kategorisinde Red Bull sporcusu Stephane Peterhansel dokuzuncu etabı kazanan isim oldu.

Kazanmak kadar tamamlamanın da çok zor olduğu Dakar Rallisi'nde otomobil kategorisinde Red Bull sporcusu Stephane Peterhansel dokuzuncu etabı kazanan isim oldu. Bu sonuçla, Peterhansel, genel klasman liderliğini de devam ettirdi.

Dünyanın en zorlu ve tehlikeli yarışı olarak kabul edilen Dakar Rallisi bu sene 43. kez motor sporları tutkunlarını bir araya getiriyor. Sporcuların 13 gün boyunca yaklaşık 7 bin 600 kilometre yol kat edeceği Dakar Rallisi'nin Neom'da koşulan 574 kilometrelik 9. etabı sonunda Red Bull sporcuları zirvede yer aldı. Dakar Rallisi otomobil kategorisinde liderliği elinde tutan Stephane Peterhansel, bu senenin kendisi adına ilk etap zaferine dokuzuncu etapta ulaştı. Peterhansel, bu sonuçla genel klasmanda en yakın rakibi ve bir diğer Red Bull sporcusu Nasser Al-Attiyah'ın 17 dakika 50 saniye önünde liderliğini sürdürdü. Genel klasmanda üçüncülük koltuğunda ise son şampiyon ve Red Bull sporcusu Carlos Sainz oturuyor.

KAMAZ MASTER LİDERLİĞİNİ KORUDUKamyon kategorisinde ise Kamaz Master'ın liderliği devam ediyor. Dakar Rallisi'nde baştan sonra zirvede yer alan Dmitry Sotnikov'un pilotluğundaki Kamaz Master, dokuzuncu etap sonunda da genel klasmanda birinciliğini sürdürdü.

12 etaptan oluşan 13 günlük yolculuğun ardından 15 Ocak 2021'de sona erecek Dakar Rallisi'nde 10. etap Neom ile Alula arasında koşulacak. 583 kilometrelik etap dahil olmak üzere Dakar Rallisi'nin tüm heyecanı her gün "RedBull.com/dakar" adresinde olacak.

Son dakika haber! Dakar Rallisi'nde 9. etabın galibi Red Bull sporcusu Stephane Peterhansel

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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