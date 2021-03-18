Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Antalya Diplomasi Forumu Vakfı kurulmasına ilişkin toplantıya başkanlık etti
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Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Antalya Diplomasi Forumu Vakfı kurulmasına ilişkin toplantıya başkanlık etti

18.03.2021 14:53 | Son Güncelleme: 18.03.2021 15:07
Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Antalya Diplomasi Forumu Vakfı kurulmasına ilişkin toplantıya başkanlık etti

Son dakika haberler: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, kurulması planlanan Antalya Diplomasi Forumu Vakfıyla ilgili usul ve esaslara ilişkin değerlendirme toplantısına katıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, kurulması planlanan Antalya Diplomasi Forumu Vakfıyla ilgili usul ve esaslara ilişkin değerlendirme toplantısına katıldı.

Oktay'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden katıldığı ve video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıda, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ilgili kurum ve kuruluşların üst düzey yöneticileri de yer aldı.

Toplantıda, kurulması planlanan Antalya Diplomasi Forumu Vakfıyla ilgili ihtiyaç duyulan düzenlemelere ilişkin konular görüşüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yasin Güler

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