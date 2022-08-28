Son dakika haber: Çaycumaspor'a 2 yeni transfer

Zonguldak Süper Amatör Lig takımlarından Çaycumaspor' un yeni yönetimi kadro kurmak için kolları sıvadı.

Sarı-Lacivertli yönetim, öncelikle Teknik Direktör olarak Cüneyt Karakuş'u Çaycumaspor'a dahil etti. Ardından Zonguldak Süper Amatör Lig takımı Gelikspor'dan Furkan Tezcan ve Bölgesel Amatör Lig takımı Kastamonu Taşköprüspor'dan Şerif Sevinçhan ile anlaşarak kadrosuna dahil etti. Transferlere devam eden Çaycumaspor yönetimi Bölgesel Amatör Lig (BAL) takımlarından Düzce Beyköy Belediyespor'dan Selman Aktaş, Tekirdağ Birinci Amatör Lig takımlarından Tekirdağ 100.Yıl takımından Gökhan Ayarcı ile anlaşarak kadrosuna güç kattı. Şuana kadar 4 transfer yapan Çaycumaspor Başkanı Enes Eser, şampiyon olacak kadro için teknik adam Cüneyt Karakuş'un raporu doğrultusunda transfer görüşmelerine devam ettiği öğrenildi. - ZONGULDAK