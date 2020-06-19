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Son dakika haber | Bu kirazlar bir yıl önce dalında satılıyor

Son dakika haberi... Bu kirazlar bir yıl önce dalında satılıyor Karaman'da hasadı başlayan kirazda 20 bin ton rekolte bekleniyor Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram: "Karaman'da üretilen kirazlar, 1 yıl önceden satılıyor" Karaman'da hasadı yaklaşık 2 ay sürecek olan kirazda 20 bin ton rekolte bekleniyor.

19.06.2020 13:11 | Son Güncelleme: 19.06.2020 13:18

Bu kirazlar bir yıl önce dalında satılıyor

Karaman'da hasadı başlayan kirazda 20 bin ton rekolte bekleniyor

Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram:

"Karaman'da üretilen kirazlar, 1 yıl önceden satılıyor"

KARAMAN - Karaman'da hasadı yaklaşık 2 ay sürecek olan kirazda 20 bin ton rekolte bekleniyor. Dünyanın dört bir tarafına ihraç edilen kirazlar 1 yıl önceden dalında satılıyor.

Karaman Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram, Karaman'da üretilen kirazın iklim şartları nedeniyle çok kaliteli olduğunu söyledi. Üretilen kirazın Rusya başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesine ihraç edildiğini kaydeden Bayram, "Bu kirazın çok tercih edilme sebebi aromasının çok lezzetli oluşu ve kalibresinin iyi olmasındandır. Bunun için dış pazarda aranan bir kirazdır. Karaman'da kiraz üretiminin artması özellikle dağ köylerimizde üzümcülük bittikten sonra alternatif ürün olarak başlandı. Fidanlar ekilip ürün alınmaya başlanınca çok kaliteli kiraz üretildi. Bunda en büyük etken de ilkim ve rakım yüksekliğidir" dedi.

"Kirazda bu yıl yaklaşık 20 bin ton rekolte bekliyoruz"

Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram, Karaman'da şuan meyve veren ağaç sayısının 400 bine yakın olduğunu belirterek, "Geçtiğimiz yıl ilimizde 12 bin ton kiraz üretimi oldu. Bu yıl ise 20 bin tona yakın bir rekolte bekliyoruz. Hasat başladığında kiraz kilosu 16 liradan satılıyordu. Şimdi ise 10 liradan yerinde satılmaya devam ediyor" diye konuştu.

"Gelecek senenin kirazı bu yıldan satılıyor"

Mehmet Bayram, Karaman yöresinde üretilen kirazın yurt dışına ihracatında aranan özelliklere fazlasıyla sahip olması nedeniyle tercih edilmektedir. Tüccarlar kıştan gelip üreticiyle pazarlıklarını yaparak önden kaporalarını ödüyor. Bahçeyi bağlayıp kirazı 1 yıl öncesinden alıyorlar" dedi.

150 dekarlık bahçelerinde kiraz üretimi yaptıklarını söyleyen Ziraat Mühendisi Eyüp Özkan ise "Bu yılın kiraz hasadına başlamış bulunuyoruz. Rekoltemiz ve kirazımızın kalitesi oldukça güzel. Kirazımızın çoğunluğu yurt dışına ihracata gidecek "ifadelerini kullandı.

Şu anda kiraz hasadına yoğun bir şekilde başlanmadığını anlatan Özkan, "Meyve olgunlaştıkça işçi sayımızı çoğaltacağız. Bugün hasada 160 kişi ile başladık. Birkaç gün sonra da bu sayı 250'yi bulacak" diye konuştu.

Son dakika haber | Bu kirazlar bir yıl önce dalında satılıyor

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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