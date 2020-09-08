Lösemiyi yenen Sinisa Mihajlovic, koronavirüsü de atlatmayı başardı ve tamamen iyileşti Serie A takımlarından Bologna'nın teknik direktörü Sinisa Mihajlovic, geçtiğimiz sezon lösemi hastalığını yenmesinin ardından geçtiğimiz ay yakalandığı koronavirüsü de yenmeyi başardı ve tamamen iyileşti.

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Bologna'nın teknik direktörü Sinisa Mihajlovic'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalığını yendiği bildirildi.

Bologna Kulübü'nden yapılan yazılı açıklamada, 51 yaşındaki Sırp çalıştırıcının, prosedür gereği ikinci kez yapılan Kovid-19 testinin de sonucunun negatif çıktığı ve iyileştiği belirtildi.

Mihajlovic'in yarından itibaren normal şekilde çalışmalarına devam edeceği ifade edildi.

Kulüp, 23 Ağustos'ta Sırp teknik adamın Kovid-19'a yakalandığını duyurmuştu.

LÖSEMİYİ DE YENMİŞTİ

İtalyan basınında çıkan haberlerde de Mihajlovic'in yaz tatilini, virüsün ülkede yayılma noktası haline gelen Sardinya Adası'nda geçirdiği ve Kovid-19'u burada kapmış olabileceği belirtilmişti.

Mihajlovic, geçen sezon boyunca da lösemi tedavisi görmüş ve bu hastalığı da yenmişti.

Kaynak: AA