Lösemiyi yenen Sinisa Mihajlovic, koronavirüsü de atlatmayı başardı ve tamamen iyileşti
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Lösemiyi yenen Sinisa Mihajlovic, koronavirüsü de atlatmayı başardı ve tamamen iyileşti

Serie A takımlarından Bologna'nın teknik direktörü Sinisa Mihajlovic, geçtiğimiz sezon lösemi hastalığını yenmesinin ardından geçtiğimiz ay yakalandığı koronavirüsü de yenmeyi başardı ve tamamen iyileşti.

08.09.2020 00:55 | Son Güncelleme: 08.09.2020 10:06

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Bologna'nın teknik direktörü Sinisa Mihajlovic'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalığını yendiği bildirildi.

Bologna Kulübü'nden yapılan yazılı açıklamada, 51 yaşındaki Sırp çalıştırıcının, prosedür gereği ikinci kez yapılan Kovid-19 testinin de sonucunun negatif çıktığı ve iyileştiği belirtildi.

Mihajlovic'in yarından itibaren normal şekilde çalışmalarına devam edeceği ifade edildi.

Kulüp, 23 Ağustos'ta Sırp teknik adamın Kovid-19'a yakalandığını duyurmuştu.

LÖSEMİYİ DE YENMİŞTİ

İtalyan basınında çıkan haberlerde de Mihajlovic'in yaz tatilini, virüsün ülkede yayılma noktası haline gelen Sardinya Adası'nda geçirdiği ve Kovid-19'u burada kapmış olabileceği belirtilmişti.

Mihajlovic, geçen sezon boyunca da lösemi tedavisi görmüş ve bu hastalığı da yenmişti.

Lösemiyi yenen Sinisa Mihajlovic, koronavirüsü de atlatmayı başardı ve tamamen iyileşti

Kaynak: AA

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