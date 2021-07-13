Son dakika haberleri... SPOR Beşiktaşlı yönetici Kemal Erdoğan: Herkes, sonunda hak edenin kazandığı bir lig görsün

Son dakika haberleri... SPOR Beşiktaşlı yönetici Kemal Erdoğan: Herkes, sonunda hak edenin kazandığı bir lig görsün'Hak eden kazansın, sahada oynansın''Beşiktaş'a yakışan hamleler yapılacaktır'OLGUCAN KALKAN / İSTANBUL, (DHA) - Beşiktaş'ta TFF, UEFA ve Kamu Kurumları İlişkilerinden sorumlu yönetici Kemal...

SPOR Beşiktaşlı yönetici Kemal Erdoğan: Herkes, sonunda hak edenin kazandığı bir lig görsün

'Hak eden kazansın, sahada oynansın'

'Beşiktaş'a yakışan hamleler yapılacaktır'

OLGUCAN KALKAN/ İSTANBUL, (DHA) - Beşiktaş'ta TFF, UEFA ve Kamu Kurumları İlişkilerinden sorumlu yönetici Kemal Erdoğan, 'Sakatlık olmayan bir sezon olmasını temenni ediyorum. Herkes, sonunda hak edenin kazandığı bir lig görsün' dedi.

Beşiktaş'ta TFF, UEFA Kamu Kurumları İlişkilerden sorumlu yönetici Kemal Erdoğan, Türkiye Futbol Federasyonu Riva Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen fikstür çekiminin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Yeni sezonun herkese hayırlı olmasını temenni eden Kemal Erdoğan, 'Fikstür çekildi, bütün kulüplerimize başarılar diliyorum. İnşallah sakatlık olmadan, sağlıklı bir sezon geçiririz. Taraftarımız da sonunda 1.5 yıl sonra statlara dönecek. Onlar da sosyal mesafelerine dikkat ederek, inşallah yüzde 50 kapasiteyi koruyacaklar. Sonrasında tam kapasite ile devam edeceğiz. Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil edeceğiz. Hem lig hem de Şampiyonlar Ligi'nde çok zorlu maçlarımız olacak. Bütün takımlar kuvvetli. Geçen sezonda baktığımız zaman her takım her takımı yenebiliyor. İlk maçlara baktığımız zaman bir derbimiz var Galatasaray ile. Son 12 yıldır maalesef biz Galatasaray'a ikinci yarı sonlarına doğru deplasmana gidiyoruz. Bu da tabi şampiyonluk yolunda giden takımlar için dezavantaj oluyor. Hiç değilse bu sene baktığımız zaman ligin sonuna doğru değil, 2'nci devrenin ortalarında deplasmana gideceğiz. Aynı şekilde 17'nci haftada Fenerbahçe'ye gittikten sonra Fenerbahçe bize gelecek. Zor bir süreç olacak. Hak eden kazansın, sahada oynansın. Hep birlikte bu sezonu da en iyi şekilde bitirelim. Bunu yaparken federasyonumuza büyük iş düşüyor. Özellikle maç planlama konusunda. Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Beşiktaş, inşallah başka takımlarda olacak. Maç planlamasında bunları göz ardı etmeden, karşılıklı iletişimle bunların planlanmasında fayda var. Bu sadece maç planlaması değil. Artık yönetme değil, yönetişim diye bir şey var. Bu işin içinde olan herkesle fikir alışverişini çok daha sık yapıp, ortak kararlar alınması çok çok önemli. Oldu, bitti, yaptık ile olmaz. Mutlaka istişarelerin yapılması lazım. En önemlisi sporun, Türk futbolunun gelişmesi için bunun çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Herkese hayırlı olsun. Basın mensupları da zor bir döneme girecek. Size de kolaylıklar diliyorum. Sakatlık olmayan bir sezon olmasını temenni ediyorum. Herkes sonunda hak edenin kazandığı bir lig görsün' ifadelerini kullandı.

'BEŞİKTAŞ'A YAKIŞAN HAMLELER YAPILACAKTIR'

Siyah-beyazlı ekipteki transfer çalışmaları sorulan Kemal Erdoğan, 'Yönetim kurulumuzda bir görev dağılımı var. Ben kamu kurumları ile olan ilişkilerden, TFF ve UEFA ile olan ilişkilerden sorumlu üyeyim. Tabii ki Futbol A.Ş'de yönetim kurulu üyeliğim var. Biz, hepimizin çalışma alanlarında herkesi rahat bırakıyoruz. Ben şahsen, transferde çalışan yönetim kurulu arkadaşlarıma ne oldu diye sık sık soru sormuyorum. Tabii ki merak ediyoruz. Ancak transfer gizli yapılır. Başkanımızın liderliğinde Beşiktaş'a yakışan hamleler yapılacaktır. Dolayısıyla onlara bu soruları sormak onların işlerini zorlaştırır. Onların işlerinin en iyisini yapmasını bekliyorum. İmzalar atıldığı zaman herkes neyin ne olduğunu görecek' şeklinde konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı