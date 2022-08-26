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Beşiktaş amigosu Seyit Subaşı'nın silahla vurularak öldürüldüğü saldırının görüntüleri ortaya çıktı

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Beşiktaş'ın tribün liderlerinden Seyit Subaşı'nın, Bayrampaşa'da bir alışveriş merkezinin kafesinde öldürüldüğü silahlı saldırı güvenlik kamerasına yansıdı.

Bayrampaşa'da alışveriş merkezindeki kafede dün akşam arkadaşlarıyla oturan Seyit Subaşı (45), silahlı saldırıya uğradı. Hastaneye kaldırılan Subaşı, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, saldırgan Mustafa Y., olay yerinin 50 metre yakınında gözaltına alındı.

SALDIRI ANI KAMERADA

Silahlı saldırı anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, saldırganın arkadaşlarıyla kafede oturan Subaşı'ya silahla ateş ettiği ve Subaşı'nın vurulduktan sonra yere yığıldığı yer alıyor. Kafedekilerin korkuyla etrafa kaçıştıkları görülüyor.

KAYMAKAMDAN AÇIKLAMA

Olayla ilgili açıklama yapan Bayrampaşa Kaymakamı Soner Şenel,"Şahıs ilk ifadesinde, Beşiktaş taraftarı olduğunu, Beşiktaş-Karagümrük maçında Beşiktaş amigosu olan Seyit Subaşı ile tartıştıklarını, maç sonrası Maçka Parkı'nda şahsın silahla kendisine bir el ateş ettiğini fakat isabet ettiremediğini, bugün de AVM önünde bu şahısla karşılaştığını ve kendisine silahla ateş ettiğini beyan etti." dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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