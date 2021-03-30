Son dakika haber: Beşiktaş'ta Alex Pritchard bombası!
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Son dakika haber: Beşiktaş'ta Alex Pritchard bombası!

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Son dakika haber: Beşiktaş'ta Alex Pritchard bombası!

Son dakika haberleri... Gelecek sezon için kadro planlaması için çalışmalara başlayan Beşiktaş, Huddersfield'ta forma giyen Alex Pritchard'u radarına aldı.

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Gelecek sezon için kadro planlaması için çalışmalara başlayan Beşiktaş, Huddersfield'ta forma giyen Alex Pritchard'u radarına aldı.

Mensah'tan istenilen verimi alamayan ve Adem Ljajic'in de durumunun belirsizliğini koruması üzerine Beşiktaş, orta sahaya takviyeyi transferin en başına yazdı. Siyah-beyazlıların bu bölge için İngiltere Championship ekibi Huddersfield Town'da forma giyen 27 yaşındaki futbolcu Alex Pritchard isminin ön plana çıktığı öğrenildi.

Haziran ayında İngiliz ekibiyle sözleşmesi bitecek ve bonservisi elinde olacak oyuncu için Beşiktaş'ın ön sözleşme imzalamak için nabız yokladığı belirtilirken, Bristol City ve QPR'ın da 27 yaşındaki futbolcuya ilgisi olduğu ifade edildi. - İSTANBUL

Son dakika haber: Beşiktaş'ta Alex Pritchard bombası!

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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