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Son dakika haber | Bakan Kasapoğlu, millilere destek için tribünde

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Son dakika haber | Bakan Kasapoğlu, millilere destek için tribünde

Son dakika haber: Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda Cebelitarık ile karşı karşıya gelen A Milli Takım'ı yalnız bırakmadı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda Cebelitarık ile karşı karşıya gelen A Milli Takım'ı yalnız bırakmadı. Bakan Kasapoğlu, karşılaşma için tribündeki yerini aldı.

Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda Cebelitarık ile Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda karşı karşıya gelen A Milli Takım'a tribünlerden büyük destek geldi. 10 binin üzerinde taraftar stadyumdaki yerini alırken, protokol de mücadeleye ilgi gösterdi. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, tribündeki yerini alırken, Bakan Kasapoğlu'na İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ve Türkiye Futbol Federasyonu 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı eşlik etti. - İSTANBUL

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