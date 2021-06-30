Bakan Elvan'dan fiyat istikrarı açıklaması: Görev Merkez Bankası'nındır, müdahale söz konusu değildir

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Fiyat İstikrarı Komitesi'nin ana amacının, enflasyonda risk oluşturan arz şoklarına karşı çözüm önerilerinin geliştirilmesi olduğunu belirterek, "Hiçbir şekilde Merkez Bankası'na müdahale söz konusu değildir." ifadesini kullandı.