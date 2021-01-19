Damian Kadzior, Alanyaspor'da
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Damian Kadzior, Alanyaspor'da

19.01.2021 15:49 | Son Güncelleme: 19.01.2021 16:30

- Damian Kadzior, Alanyaspor'da Aytemiz Alanyaspor, Polonyalı sağ kanat oyuncusu Damian Kadzior ile sezon sonuna kadar kiralık olarak sözleşme imzaladı.

- Damian Kadzior, Alanyaspor'da

ANTALYA - Aytemiz Alanyaspor, Polonyalı sağ kanat oyuncusu Damian Kadzior ile sezon sonuna kadar kiralık olarak sözleşme imzaladı.

Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde Polonyalı sağ kanat oyuncusu Damian Kadzior, sezon sonuna kadar kendisini Alanyaspor'a bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

"Sahada en iyi performansı sergileyeceğine inanıyorum"

Korona virüs tedbirleri kapsamında basına kapalı geçen imza töreninde konuşan Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu yaptığı açıklamada, "İspanya'nın Eibar takımından Kadzior'u takımımıza dahil ediyoruz. Kendisi, sağ kanat, sol kanat ve forvet arkasında forma giyiyor. Aynı zamanda Polonya Milli Takımı'nda da oynuyor. Sahada en iyi performansı sergileyeceğine inanıyorum" dedi.

"Bana güvenenleri mahcup etmeyeceğim"

Damian Kadzior ise, "Burada olmaktan çok mutluyum. Sahada Alanyaspor'un başarısı için verebileceğim çok enerjim var. Takımımızın başarısı için elimden geleni yapacağıma söz veriyorum. Taraftarlarımıza da selamlarımı iletiyorum. Bana güvenenleri mahcup etmeyeceğim" diye konuştu.

Damian Kadzior, Alanyaspor'da
Damian Kadzior, Alanyaspor'da
Damian Kadzior, Alanyaspor'da
Damian Kadzior, Alanyaspor'da
Damian Kadzior, Alanyaspor'da
Damian Kadzior, Alanyaspor'da
Damian Kadzior, Alanyaspor'da

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERDAL ANAK

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Donald Trump Meral Akşener Fahrettin Koca
Magazin Oğuzhan Koç Ajda Pekkan Hande Erçel Neslihan Atagül
Spor Fatih Terim Ersun Yanal Cüneyt Çakır Mustafa Cengiz Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kar Kaza Ankara Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Damian Kadzior, Alanyaspor'da - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.1.2021 16:31:02. #1.14#
title