Altının kilogramı 730 bin liraya yükseldi

Altın piyasasında, en düşük 728 bin 200 lira, en yüksek ise 737 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 3,58 artışla 730 bin liradan tamamladı.

İŞLEM MİKTARI 1.267 KİLOGRAM OLDU

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP), altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 885 milyon 774 bin 656,57 lira, işlem miktarı ise 1.267,17 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 911 milyon 161 bin 376,85 lira düzeyinde gerçekleşti.

EN FAZLA İŞLEM GERÇEKLEŞTİREN KURUMLAR

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, Nil Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler ve Gram Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

AA / Gökhan Yıldız - Ekonomi Haberleri

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