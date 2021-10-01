Son dakika haber: Altının kilogramı 498 bin 600 liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 498 bin 600 liraya yükseldi

Altın piyasasında, en düşük 495 bin 700 lira, en yüksek ise 500 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,83 artışla 498 bin 600 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 340 milyon 426 bin 243,58 lira, işlem miktarı ise 682,97 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 341 milyon 880 bin 691,85 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Yapı Kredi Bankası, Vakıf Katılım Bankası, Halkbank, Akbank ve Fetih Döviz ve Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: