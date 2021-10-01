Son dakika haber: Altının kilogramı 498 bin 600 liraya yükseldi - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber: Altının kilogramı 498 bin 600 liraya yükseldi

AA / Gökhan Yıldız - Haberler | Ekonomi
Son dakika haber: Altının kilogramı 498 bin 600 liraya yükseldi

Edinilen son dakika haberine göre Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 498 bin 600 liraya yükseldiAltın piyasasında, en düşük 495 bin 700 lira, en yüksek ise 500 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,83 artışla 498...

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 498 bin 600 liraya yükseldi

Altın piyasasında, en düşük 495 bin 700 lira, en yüksek ise 500 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,83 artışla 498 bin 600 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 340 milyon 426 bin 243,58 lira, işlem miktarı ise 682,97 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 341 milyon 880 bin 691,85 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Yapı Kredi Bankası, Vakıf Katılım Bankası, Halkbank, Akbank ve Fetih Döviz ve Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış494.500,001.732,55
En Düşük495.700,001.736,40
En Yüksek500.500,001.756,85
Kapanış498.600,001.756,10
Ağırlıklı Ortalama499.497,481.745,15
Toplam İşlem Hacmi (TL)340.426.243,58

Toplam İşlem Miktarı (Kg)682,97

Toplam İşlem Adedi27

AA / Gökhan Yıldız - Ekonomi Haberleri
Altının gram fiyatı 495 lira seviyesinden işlem görüyor

Altının gram fiyatı 495 lira seviyesinden işlem görüyor
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mevlüt Çavuşoğlu Devlet Bahçeli Süleyman Soylu
Magazin Gülben Ergen Zafer Kurugöl Binali Yıldırım
Spor Muslera Kerem Aktürkoğlu Mario Balotelli
Tüm Haberler Güzel Sözler Şans Oyunları Recep Tayyip Erdoğan Ali İhsan Su
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika haber: Altının kilogramı 498 bin 600 liraya yükseldi - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 01.10.2021 17:13:41. #1.11#