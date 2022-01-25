Son dakika haber... Altındağlı 240 kadın, epoksi sanatıyla istihdama kazandırıldı

ALTINDAĞ, ANKARA (İHA) - Ankara Altındağ Belediyesinin yürüttüğü epoksi sanatı projesiyle Altındağlı 240 kadın istihdama kazandırıldı.

Altındağ Belediyesinin birçok kurum ile iş birliği içerisinde gerçekleştirdiği sosyal gelişmeyi destekleme programı "Altındağ Kadınları Teknoloji ve Epoksi Sanatıyla İstihdama Kazandırılıyor" projesinin kapanış programı Ulucanlar Cezaevi Müzesi'nin içerisindeki konferans salonunda gerçekleştirildi. Program, İstiklal Marşı'nın okunması ve projeye katılan kadınların duygu ve düşüncelerinin yansıtıldığı videonun izlenilmesiyle devam etti.

2020'de başlayan projeyle Altındağ'da yaşayan birçok kadın epoksi sanatını öğrendi, ailesine ve kendilerine maddi destek sağladı. Altındağ Belediyesi ise kadınların ürettiği ürünleri Altınköy Açık Hava Müzesi ve Ulucanlar Cezaevi Müzesi'nde satışa sundu. Proje kapsamında ahşap tasarım atölyesi de kuruldu, epoksi eğitimiyle beraber eş zamanlı bir eğitim sürecine girildi. Bazı öğrenciler de kendisini daha fazla geliştirip kursun öğretmeni oldu. Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı ise düzenlenen programda proje hakkında detayları paylaştı.

"Altındağ, Ankara'nın bütün ilçeleri içerisinde en çok yatırım yapan belediye oldu"

Altındağ'ın yatırım anlamında büyük adımlar attığını, yapılan projeninse büyük önem ifade ettiğini belirten Başkan Balcı, "Son iki yılda çok şükür Altındağ, Ankara'nın bütün ilçeleri içerisinde en çok yatırım yapan belediye oldu. Bundan da iftihar ediyoruz. Çünkü nüfus olarak Altındağ Ankara'nın 7'nci büyük ilçesi ama yatırıma ayırdığı pay itibariyle, bizden çok daha büyük bütçesi olan belediyeler var ama onlardan tutar olarak daha fazla yatırıma bütçe ayırdık. Bugün yürütmüş olduğumuz proje çok büyük önem ifade ediyor. Kadınlarımızın istihdama katılması, onların kendi ayaklarının üstünde durması açısından epoksi atölyelerinin kurulmasıyla kadınlarımız birçok başlıkta eğitim aldılar. Sadece işin teknik kısmını değil pazarlamasının yapılması, tasarımı, sosyal medyanın kullanılması gibi birçok alanda eğitim aldılar. Bu da onların bundan sonraki hayatlarında birçok şeyi yapabilmelerine katkı sağlayacak bir boyut olarak karşımıza çıkıyor" ifadelerini kullandı.

Ulucanlar Cezaevi Müzesi'ndeki kapanış programına Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Kübra Güran Yiğitbaşı da katılarak bir konuşma gerçekleştirdi. Yiğitbaşı, kadınların önünü açmaya ve onlara farklı alternatifler sunmaya devam edeceklerini vurguladı.

Program sonunda proje eğitmenlerine Başkan Balcı tarafından plaket takdim edildi. - ANKARA