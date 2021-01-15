Son dakika haber | Ağır hasta 2 bin 311 oldu, 9 bin 109 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 246 bin 47'ye yükseldi.
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Son dakika haber | Ağır hasta 2 bin 311 oldu, 9 bin 109 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 246 bin 47'ye yükseldi.

15.01.2021 19:31 | Son Güncelleme: 15.01.2021 19:34
Son dakika haber | Ağır hasta 2 bin 311 oldu, 9 bin 109 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 246 bin 47'ye yükseldi.

Son dakika haber: Ağır hasta 2 bin 311 oldu, 9 bin 109 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 246 bin 47'ye yükseldi.

Ağır hasta 2 bin 311 oldu, 9 bin 109 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 246 bin 47'ye yükseldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz

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