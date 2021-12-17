Son dakika: Dolar ve altından yeni rekor! Biri 16 lirayı, diğeri 900 lirayı aştı

Merkez Bankası dün piyasa beklentisi doğrultusunda faizi 100 baz puan indirerek yüzde 15'ten yüzde 14'e çekti. Böylece son 4 ayda toplamda 500 baz puanlık faiz indirimi yapılmış oldu. Seri faiz indirimleri sonrası TL'de hızlı bir değer kaybı yaşandı. Kur neredeyse her gün yeni bir rekor kırıyor.

DOLAR VE ALTINDAN YENİ REKOR

Haftanın son gününe de yükselişle başlayan dolar 16,20'le, altının gram fiyatı ise 937 lirayla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

PİYASADA SON DURUM

Saat 09.40 itibarıyla dolar 16,10'dan, euro 18,27'den, altının gram fiyatı ise 935 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.499 lira, cumhuriyet 6.240 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise 1.806 dolar seviyesinde bulunuyor.

TL SON 4 AYDA RESMEN ÇÖKTÜ

Merkez Bankası son 4 ayda faizi 500 baz puan indirirken, TL sert bir değer kaybı yaşadı. Eylül ayında 8,60 seviyesinde bulunan TL, bugün 16 lirayı da aştı. Dolar, seri faiz indirimleri sonrası TL karşısında yaklaşık 7 TL'den fazla değer kaybetti.

??Merkez Bankası #faiz kararını açıkladı:



??100 baz puanlık indirimle politika faizi yüzde 15'ten yüzde 14'e indirildi.



Merkez Bankası'nın #faizkararı hakkındaki düşünceniz ne yönde? — Haberler (@Haberler) December 16, 2021

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