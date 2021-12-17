Son dakika: Dolar ve altından yeni rekor! Biri 16 lirayı, diğeri 900 lirayı aştı - Haberler Ekonomi
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Son dakika: Dolar ve altından yeni rekor! Biri 16 lirayı, diğeri 900 lirayı aştı

Haberler.com / Mesut Şahin - Haberler | Ekonomi

Son dakika: Merkez Bankası seri faiz indirimlerine devam ederken dövizdeki yükseliş de sürüyor. Kur neredeyse her gün yeni bir rekor kırıyor. Yeni güne de yükselişle başlayan dolar 16,20'le, altının gram fiyatı ise 937 lirayla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Merkez Bankası dün piyasa beklentisi doğrultusunda faizi 100 baz puan indirerek yüzde 15'ten yüzde 14'e çekti. Böylece son 4 ayda toplamda 500 baz puanlık faiz indirimi yapılmış oldu. Seri faiz indirimleri sonrası TL'de hızlı bir değer kaybı yaşandı. Kur neredeyse her gün yeni bir rekor kırıyor.

Haftanın son gününe de yükselişle başlayan dolar 16,20'le, altının gram fiyatı ise 937 lirayla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Saat 09.40 itibarıyla dolar 16,10'dan, euro 18,27'den, altının gram fiyatı ise 935 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.499 lira, cumhuriyet 6.240 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise 1.806 dolar seviyesinde bulunuyor.

Merkez Bankası son 4 ayda faizi 500 baz puan indirirken, TL sert bir değer kaybı yaşadı. Eylül ayında 8,60 seviyesinde bulunan TL, bugün 16 lirayı da aştı. Dolar, seri faiz indirimleri sonrası TL karşısında yaklaşık 7 TL'den fazla değer kaybetti.

Dolar kuru ne kadar? Dolar kaç TL? Dolar alış ve satış fiyatları için tıklayın.
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Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com Haberler.com - Ekonomi Haberleri
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Yorumlar (2)
UğuR DURAN:Asgari Ücret 4250 oldu diye sevinen insanlar dinleyin: Daha maaşı cebinize koymadan erimeye başladı. Mart ayında 4250 TL değil bir aileyi geçindirmeyi, bir ferdi bile idare edemeyecek bir rakam olacak... Cevap Yaz 0 2 Yayından Kaldır
Kobra Murat :Benim gibi karamsar birinin tahmini bile gunde ortalama 1% lik bir artis. Su anki artis 3%. Hayallerden ve masallardan uyaninca cok sasiracaksiniz. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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