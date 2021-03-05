377 milyon liralık tarımsal destek ödemesi bugün hesaplarda olacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

377 milyon liralık tarımsal destek ödemesi bugün hesaplarda olacak

05.03.2021 16:35 | Son Güncelleme: 05.03.2021 17:03

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, üreticilerin merakla beklediği açıklamayı yaptı. Pakdemirli, 377 milyon liralık destek ödemesinin bugün 18.00'den sonra hesaplara aktarılacağını duyurdu.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tarımsal destek ödemeleri kapsamında yaklaşık 377 milyon liranın bugün üreticilerin hesaplarına aktarılacağını bildirdi. Pakdemirli, yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu destek tutarının saat 18.00 itibarıyla hesaplara yatırılacağını ifade etti.

Desteklerin detaylarına ilişkin bilgi veren Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Hububat-baklagil-dane mısır desteği kapsamında 33 bin 433 üreticimize 154 milyon 658 bin 71 lira, yem bitkileri desteği kapsamında 69 bin 584 üreticimize 222 milyon 85 bin 119 lira olmak üzere toplamda 376 milyon 743 bin 190 liralık destek ödemelerine, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaralarına göre bugün itibarıyla başlıyoruz. Tüm üreticilerimize hayırlı, bereketli olsun.

PARALAR T.C. KİMLİK NUMARASINA GÖRE YATIRILACAK

Kimlik numarası son hanesi 8, 6, 4 ve vergi kimlik numarası son hanesi 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 olanlara bugün saat 18.00'den sonra, kimlik numarası son hanesi 0, 2 ve vergi kimlik numarası son hanesi 0, 2 olanlara ise 12 Mart saat 18.00'den sonra ödeme yapılacak."

377 milyon liralık tarımsal destek ödemesi bugün hesaplarda olacak

Kaynak: Anadolu Ajansı

Haber Yorumları (1)
....: HER NE KADAR GORMEMEZLIKTEN GELSELERDE EKONOMIK GOSTERGELER KOTU VE BUYUK KRIZ GELIYOR, , ENFLASYON YINE HORTLADI HERSEY COK PAHALI ALIM GUCU DUSTU . . KOPRU YOL HAVALIMANINI SIRKETLERE YAPTIRDILAR CEPLERINDEN PARA HARCANMADI , ,
Cevap Yaz Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Fahrettin Koca Mustafa Şentop Nikol Paşinyan Necmettin Erbakan
Magazin Cemal Hünal Aleyna Tilki Acun Ilıcalı Caner Cindoruk
Spor Ali Koç Mustafa Er Erol Bulut Fatih Terim Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Şehit
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: 377 milyon liralık tarımsal destek ödemesi bugün hesaplarda olacak - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.3.2021 17:23:07. #1.16#
title