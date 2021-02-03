Son dakika: Gümüşhanespor: 0-0
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika: Gümüşhanespor: 0-0

03.02.2021 15:16 | Son Güncelleme: 03.02.2021 15:19
Son dakika: Gümüşhanespor: 0-0

Son dakika spor haberi... STAT: İnegöl İlçe StadyumuHAKEMLER: Hasan Avcı(xx), Muratcan Ilgaz(xx), Egemen Savran(xx)İNEGÖLSPOR: Gökhan Siverek (xx) - Yunus Emre Duyan (xx), Seydi Kayasoy (xx), Gökhan Kurumuş (xx), Samet Günhan (xx) (Dk 73 Selimcan Temel x), Metin Yüksel (xx), Abdulkadir Kuzey (xx), Mehmet Özdıraz (xx) (Dk...

STAT: İnegöl İlçe Stadyumu

HAKEMLER: Hasan Avcı(xx), Muratcan Ilgaz(xx), Egemen Savran(xx)İNEGÖLSPOR: Gökhan Siverek (xx) - Yunus Emre Duyan (xx), Seydi Kayasoy (xx), Gökhan Kurumuş (xx), Samet Günhan (xx) (Dk 73 Selimcan Temel x), Metin Yüksel (xx), Abdulkadir Kuzey (xx), Mehmet Özdıraz (xx) (Dk 73 Erdi Can Şehit x), Erdem Seçgin (xx), Oğuz Çetinkaya (xx), Ali Aydemir (xx) (Dk 63 Ahmet Hakan Şahin (x) (Dk 69 Emir Özsoy x)GÜMÜŞHANESPOR: Cengiz Biçer (xx) - Muharrem Efe (xx), Sercan Kaya (xx), Hasan Kaşıkara (xx) (Dk 75 Erdinç Mergen x), Tekin Adar (xx) (Dk 75 Oğuz Eken x), Musa Sinan Yılmazer (xx), Bahadır Abdulkadir Yağız (xx) (Dk 61 Tuğay Adamcıl x), Raif Gündoğdu (xx), Berkan Yıldırım (x) (Dk 39 Yunus Şimşek x), Ömer Alp Kulga (xx), Osman Torun (xx)SARI KARTLAR: Oğuz Çetinkaya (İnegölspor) - Bahadır Abdulkadir Yağız, Muharrem Efe, Musa Sinan Yılmazer, Oğuz Eken, Raif Gündoğdu, Ömer Alp Kulga (Gümüşhanespor)Misli.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta İnegölspor sahasında ağırladığı Gümüşhanespor ile 0-0 berabere kaldı.5'inci dakikada gelişen İnegölspor atağında ceza sahası içinde topla buluşan Erdem'in sert vuruşunu kaleci son anda engelledi.48'inci dakikada gelişen İnegölspor atağında ceza sahası içinde yaşanan karambolde Ali'nin vuruşunda top yan ağlarda kaldı.54'üncü dakikada köşe atışında topu başına geçen Erdem'in ortasına yükselen Abdulkadir'in kafa vuruşunda top kaleciden döndü.Karşılaşma 0-0 beraberlikle sona erdi.

- Bursa
Son dakika: Gümüşhanespor: 0-0
Son dakika: Gümüşhanespor: 0-0
Son dakika: Gümüşhanespor: 0-0
Son dakika: Gümüşhanespor: 0-0

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yavuz YILMAZ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Faik Öztrak Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Ali Çelebi Kemal Kılıçdaroğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Cem Yılmaz Acun Ilıcalı Yıldız Tilbe Defne Samyeli
Spor Ali Koç Okan Buruk Nihat Özdemir Mustafa Cengiz Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Sel İzmir Kadıköy Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika: Gümüşhanespor: 0-0 - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.2.2021 15:20:42. #1.15#
title