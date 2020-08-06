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Son Dakika: Gökhan Gönül'ün ardından Caner Erkin de Beşiktaş'tan ayrıldı

Son dakika: Beşiktaş'ta yaprak dökümü sürüyor. Gökhan Gönül'ün ayrılığının ardından bir diğer milli futbolcu Caner Erkin de siyah-beyazlı kulübe veda etti. Deneyimli sol bek, "Beni anlayan ve yanımda duran Beşiktaş camiasına kalpten teşekkür ediyorum" sözlerine yer verdi.

06.08.2020 17:04 | Son Güncelleme: 06.08.2020 17:38

Beşiktaş'ta ayrılıklar devam ediyor. Eski takımı Fenerbahçe'ye 4 yıl sonra geri dönen Gökhan Gönül'ün ardından Caner Erkin de siyah beyazlı camiaya veda ettiğini duyurdu. Instagram hesabından yaptığı paylaşımla ayrılığını resmiyete kavuşturan milli futbolcu, "İyi günde, kötü günde formamı samimiyetle terletirken, beni anlayan ve yanımda duran, Beşiktaş camiasına kalpten teşekkür ederim. Hakkım varsa helal olsun. Siz de hakkınızı helal edin" ifadelerini kullandı.

Son Dakika: Gökhan Gönül'ün ardından Caner Erkin de Beşiktaş'tan ayrıldı

2016/17 SEZONUNDA TRANSFER OLDU

Kariyerinde Manisaspor, CSKA Moskova, Galatasaray, Fenerbahçe ve Inter'de oynayan Caner, 2016/17 sezonunda siyah beyazlı kulübe adım attı. 4 yıl formasını giydiği Beşiktaş'ta toplam 79 maça çıkan 31 yaşındaki sol bek, geçtiğimiz sezon Süper Lig'de 30 maça çıktı ve 3 gol, 10 asist kaydetti.

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Son Dakika: Gökhan Gönül'ün ardından Caner Erkin de Beşiktaş'tan ayrıldı
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