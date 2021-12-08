Son Dakika: Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 77, motorine ise 31 kuruş zam geldi
Son dakika: Son dönemde ciddi şekilde artan benzin ve motorin fiyatlarına bu geceden itibaren uygulanacak yeni bir zam geldi. Yeni zamla birlikte gece yarısından itibaren benzine 77 kuruş, motorine de 31 kuruş pompaya yansıyacak şekilde artış yapıldı.
Bugün sabah saatlerinden itibaren konuşulmaya başlanan benzin ve motorin zammı, öğleden sonra gerçekleştirildi. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası tarafından yapılan açıklamaya göre bu gece yarısından itibaren benzine 77 kuruş, motorine de 31 kuruş zam yapıldı.
Söz konusu fiyat artışının gerçekleşmesiyle motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak Ankara'da 10,05'den 10,36 TL'ye, İstanbul'da 9,99 TL'den 10,30 TL'ye, İzmir'de 10,07 TL'den 10,38 TL'ye yükseldi.
Ankara'da ortalama 9,60 liradan satılan benzinin litre fiyatı 10,37 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 9,55 liradan 10,32 liraya, İzmir'de 9,62 liradan 10,39 liraya çıktı.
Merkez Bankası'nın Cumhurbaşkanı'nın talimatı doğrultusunda yüksek enflasyona rağmen seri faiz indirimlerine gitmesiyle Türk lirasında yaşanan tarihi değer kayıpları, akaryakıt ve birçok üründe zam yağmuruna neden oldu. Motorinin litre fiyatı sadece iki ayda 3 TL zamlanırken, iki aylık zam oranı yüzde 41'e ulaştı. Benzinde iki aylık zam oranı ise yüzde 32,5'e ulaştı.
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.
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