Son Dakika: Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 77, motorine ise 31 kuruş zam geldi - Haberler Ekonomi
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Son Dakika: Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 77, motorine ise 31 kuruş zam geldi

Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Ekonomi

Son dakika: Son dönemde ciddi şekilde artan benzin ve motorin fiyatlarına bu geceden itibaren uygulanacak yeni bir zam geldi. Yeni zamla birlikte gece yarısından itibaren benzine 77 kuruş, motorine de 31 kuruş pompaya yansıyacak şekilde artış yapıldı.

Bugün sabah saatlerinden itibaren konuşulmaya başlanan benzin ve motorin zammı, öğleden sonra gerçekleştirildi. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası tarafından yapılan açıklamaya göre bu gece yarısından itibaren benzine 77 kuruş, motorine de 31 kuruş zam yapıldı.

Söz konusu fiyat artışının gerçekleşmesiyle motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak Ankara'da 10,05'den 10,36 TL'ye, İstanbul'da 9,99 TL'den 10,30 TL'ye, İzmir'de 10,07 TL'den 10,38 TL'ye yükseldi.

Ankara'da ortalama 9,60 liradan satılan benzinin litre fiyatı 10,37 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 9,55 liradan 10,32 liraya, İzmir'de 9,62 liradan 10,39 liraya çıktı.

Merkez Bankası'nın Cumhurbaşkanı'nın talimatı doğrultusunda yüksek enflasyona rağmen seri faiz indirimlerine gitmesiyle Türk lirasında yaşanan tarihi değer kayıpları, akaryakıt ve birçok üründe zam yağmuruna neden oldu. Motorinin litre fiyatı sadece iki ayda 3 TL zamlanırken, iki aylık zam oranı yüzde 41'e ulaştı. Benzinde iki aylık zam oranı ise yüzde 32,5'e ulaştı.

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Ekonomi Haberleri

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Yorumlar (16)
Doğrucu Davud:Bu Ülke 2013 e kadar dayanabilir mi bu insanlar 2023 e kadar nasıl dayanacak hiç düşünen yok. Yukardakilerin maaşı geliri maşaallah çok iyi demek ki herkesi kendi gibi varlıklı sanıyorlar. Yakında ekmek bulamıyorsanız pasta yiyin diyecekler korkarım. Cevap Yaz 0 8 Yayından Kaldır
atilla erdoğan:eskiden araba mı vardı eşeğe biner gezerdik biz yeni nesilde hiç vefa yok binmeyin arabaya ne olacak Allah size boşa mı ayak vermiş. İsterse mazot benzin 100 lira olsun dolar 1000 lira olsun bunlar hep dış güçlerin oyunu bunlara kanmaz bu halk 2023 te tekrardan partimize oy vermeye devam inşallah bi 4-5 yıl daha aynı şeylere maruz kalırız da önemli olan ahiret boş verin dünyavi şeyleri. Yöneticilerimize bizi dünyavi şeylerden uzaklaştırdıkları için teşekkür ederiz... Cevap Yaz 14 10 Yayından Kaldır
Kobra Murat :Sıkın disinizi, biraz daha sıkın, sonuna kadar sıkın, sakin oyuna gelmeyin! :)) Nasrettin hoca hikayesi gibi tam benim eşeği yemek yememeye aliştirmistim, öldü. Dunyaya fikra olucaz, cok gülücez :)) Cevap Yaz 2 20 Yayından Kaldır
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