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Son dakika! Galatasaray, Semih Kaya transferini duyurdu

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Son dakika! Galatasaray, Semih Kaya transferini duyurdu

Son dakika spor haberine göre Galatasaray Kulübü, eski futbolcusu Semih Kaya ile anlaşma sağlandığını açıkladı.

Galatasaray Kulübü, eski futbolcusu Semih Kaya ile anlaşma sağlandığını açıkladı.

Sarı kırmızılı kulüp, son olarak Yeni Malatyaspor forması giyen Semih Kaya'nın sözleşme süresiyle ilgili resmi bir açıklama yapmadı. Galatasaray Kulübü'nden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Kulübümüz, profesyonel futbolcu Semih Kaya'nın transferi konusunda anlaşma sağladı. Semih Kaya'ya Galatasaray'a tekrar hoş geldin diyor, kendisine başarılar diliyoruz."


Son dakika! Galatasaray, Semih Kaya transferini duyurdu

Demirören Haber Ajansı - Spor

Yeni Malatyaspor, Galatasaray, Semih Kaya, Spor, Haber

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