Son Dakika: Galatasaray, Patrick van Aanholt'la 3 yıllık anlaşma sağladı
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Son Dakika: Galatasaray, Patrick van Aanholt'la 3 yıllık anlaşma sağladı

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Son dakika: Galatasaray, yeni transferi Patrick van Aanholt transferini resmen açıkladı. Sarı-kırmızılı kulüp yaptığı KAP açıklamasında, "Hollanda Milli Takım oyuncusu 29.08.1990 doğum tarihli Patrick Van Aanholt ile transferi konusunda, 2021-2022 sezonundan başlamak üzere 3 yıllık anlaşma yapılmıştır" ifadelerine yer verildi.

Galatasaray yeni sol beki Patrick van Aanholt'u resmen açıkladı. Sarı-kırmızılı kulüp, Hollandalı futbolcuyla 3 yıllık anlaşma sağladı.

2024 YILINA KADAR SARI-KIRMIZILI FORMAYI GİYECEK

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan KAP açıklamasında, "Hollanda Milli Takım oyuncusu 29.08.1990 doğum tarihli Patrick Van Aanholt ile transferi konusunda, 2021-2022 sezonundan başlamak üzere 3 yıllık anlaşma yapılmıştır" denildi.

Son Dakika: Galatasaray, Patrick van Aanholt'la 3 yıllık anlaşma sağladı
Son Dakika: Galatasaray, Patrick van Aanholt'la 3 yıllık anlaşma sağladı
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