Son Dakika: Galatasaray, Patrick van Aanholt'la 3 yıllık anlaşma sağladı

Son dakika: Galatasaray, yeni transferi Patrick van Aanholt transferini resmen açıkladı. Sarı-kırmızılı kulüp yaptığı KAP açıklamasında, "Hollanda Milli Takım oyuncusu 29.08.1990 doğum tarihli Patrick Van Aanholt ile transferi konusunda, 2021-2022 sezonundan başlamak üzere 3 yıllık anlaşma yapılmıştır" ifadelerine yer verildi.